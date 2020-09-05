Erol Bulut 8 isme 'güle güle' dedi

Fenerbahçe'de transferler devam ederken gidecek olan isimler de netleşmeye başladı.
Kaleci hariç her mevkiye transfer yapan Fenerbahçe'da sıra geldi takımdan ayrılması beklenen isimlere...
Sözleşmesi biten Emre Belözoğlu, Mehmet Ekici, Mauricio Isla ve Hasan Ali Kaldırım'la yollarını ayıran Fenerbahçe; Mevlüt Erdinç, Tolgay Arslan, ve Alper Potuk'la da karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshetmişti.
Ayrılıkların süreceği sarı-lacivertlilerde bu kapsamda teknik direktör Erol Bulut, takıma neşteri vurmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
1- ZANKA
Geçtiğimiz yaz kadroya katılan Danimarkalı stoper Zanka, sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kalmış ve devre arasında Fortuna Düsseldorf'a kiralanmıştı. Sarı-lacivertli takımla 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki stoperin başka bir takıma kiralanması bekleniyor.
2- MURAT SAĞLAM
Kampta yeterli performans gösteremeyen Murat Sağlam, Gökhan Gönül ve Nabil Dirar'ın bulunduğu bölgede forma şansı az gözüküyor. 22 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon için başka takıma kiralanması planlanıyor.
3- MIHA ZAJC
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Miha Zajc, Kanarya'da bir türl beklenilen patlamayı yapamadı. Talip çıkması halinde Slovenyalı oyuncu takımdan gönderilecek.
4- GARRY RODRIGUES
Geçtiğimiz yaz takıma 2 yıllık kiralık olarak dahil edilen Garry Rodrigues, kötü bir grafik çizmişti. Yüksek maaş alması sebebiyle takımdan ayrılması istenen Yeşil Burun Adalı futbolcunun Yunan ekibi Olympiakos'la anlaşması bekleniyor.
5-6 İSMAİL YÜKSEK VE BARIŞ SUNGUR
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Barış Sungur ve İsmail Yüksek, tecrübe kazanması için başka takımlara kiralanacak.
7- MICHAEL FREY
Kanarya'nın 2018 yazında Zürich'ten kadrosuna kattığı Michael Frey, etkisiz performans göstermişti. Geçen seneyi Nürnberg'te kiralık olarak geçiren İsviçreli futbolcu, burada 29 maça çıkarken 4 gol, 5 asistlik performans göstermişti.
8- JAILSON
Geçtiğimiz sezon defansın kanayan ismi olarak gösterilen Jailson'a gelen teklifler değerlendirilecek. Brezilyalı'nın Lemos ve Mert Hakan'ın transferinden sonra ne stoper bölgesinde ne de orta saha bölgesinde takımda yer alması beklenmiyor.
Göztepe, 22 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-Kırmızılı ekip, en ihtiyaç duyduğu bölge için çok iyi bir şans yakaladı. Galatasaray'ın ilgilendiği Fenerbahçeli eski oyuncu Josef, Suudi Kulübü Al Ahli'yle sözleşmesini feshetti. Aslan, bonservis bedeli ödemeden ezeli rakibinin eski yıldızını kadrosuna katmak üzere...
Golcü arayışını sürdüren Beşiktaş, Aboubakar ile prensip anlaşmasına vardı. Önceliğini Kalinic ve Ze Luis'e veren Kartal, transfer için acele etmeyecek.
Süper Lig'i 7'nci sırada bitiren Fenerbahçe, borsada açık ara şampiyon oldu, yatırımcısının yüzünü güldürdü. 22 Mart 2020'de 6.65 fiyattan işlem gören ‘FENER' hisseleri dün borsada 35 TL'nin üzerine çıktı. Mart'ta Kanarya'ya yatırım yapanlar parasını 5'e katladı. Fenerbahçe'nin piyasa değeri de 3,5 milyarı buldu.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da orta saha transferi gündemde. Sarı-kırmızılılara Marsilya ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Strootman önerildi.
Galatasaray'ın Hatayspor karşısındaki temposuz futbolu, sorunun sadece orta sahada olmadığını gösterdi. Arda Turan ve Okan Kocuk ile ilgili detay dikkat çekti.