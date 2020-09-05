Erol Bulut 8 isme 'güle güle' dedi

Süper Lig'de transfer dönemine bomba gibi giren ve bu sezon 4. yıldızı takmak isteyen Fenerbahçe'de ayrılacak isimler belli oldu. Topuk Yaylası'ndaki kampı geçen hafta sona eren ve hazırlık maçlarında oyuncularını ölçen teknik direktör Erol Bulut, 8 futbolcunun üstünü çizdi...

Fenerbahçe'de transferler devam ederken gidecek olan isimler de netleşmeye başladı.

Kaleci hariç her mevkiye transfer yapan Fenerbahçe'da sıra geldi takımdan ayrılması beklenen isimlere...

Sözleşmesi biten Emre Belözoğlu, Mehmet Ekici, Mauricio Isla ve Hasan Ali Kaldırım'la yollarını ayıran Fenerbahçe; Mevlüt Erdinç, Tolgay Arslan, ve Alper Potuk'la da karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshetmişti.

Ayrılıkların süreceği sarı-lacivertlilerde bu kapsamda teknik direktör Erol Bulut, takıma neşteri vurmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

1- ZANKA

Geçtiğimiz yaz kadroya katılan Danimarkalı stoper Zanka, sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kalmış ve devre arasında Fortuna Düsseldorf'a kiralanmıştı. Sarı-lacivertli takımla 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki stoperin başka bir takıma kiralanması bekleniyor.

2- MURAT SAĞLAM

Kampta yeterli performans gösteremeyen Murat Sağlam, Gökhan Gönül ve Nabil Dirar'ın bulunduğu bölgede forma şansı az gözüküyor. 22 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon için başka takıma kiralanması planlanıyor.

3- MIHA ZAJC

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Miha Zajc, Kanarya'da bir türl beklenilen patlamayı yapamadı. Talip çıkması halinde Slovenyalı oyuncu takımdan gönderilecek.

4- GARRY RODRIGUES

Geçtiğimiz yaz takıma 2 yıllık kiralık olarak dahil edilen Garry Rodrigues, kötü bir grafik çizmişti. Yüksek maaş alması sebebiyle takımdan ayrılması istenen Yeşil Burun Adalı futbolcunun Yunan ekibi Olympiakos'la anlaşması bekleniyor.

5-6 İSMAİL YÜKSEK VE BARIŞ SUNGUR

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Barış Sungur ve İsmail Yüksek, tecrübe kazanması için başka takımlara kiralanacak.

7- MICHAEL FREY

Kanarya'nın 2018 yazında Zürich'ten kadrosuna kattığı Michael Frey, etkisiz performans göstermişti. Geçen seneyi Nürnberg'te kiralık olarak geçiren İsviçreli futbolcu, burada 29 maça çıkarken 4 gol, 5 asistlik performans göstermişti.

8- JAILSON

Geçtiğimiz sezon defansın kanayan ismi olarak gösterilen Jailson'a gelen teklifler değerlendirilecek. Brezilyalı'nın Lemos ve Mert Hakan'ın transferinden sonra ne stoper bölgesinde ne de orta saha bölgesinde takımda yer alması beklenmiyor.