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aksam.com.tr
  • 05 Eylül 2020 Cumartesi 22:11
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'Vedat Muriqi, 20 milyon euroya Lazio'da'

'Vedat Muriqi, 20 milyon euroya Lazio'da'

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi 20 milyon euro karşılığında tamamlandığı iddia edildi.

İtalyan kulübü Lazio'nun, Vedat Muriqi transferinde mutlu sona ulaştığı ve transferin 20 milyon euroya sonuçlandığı, iddia edildi.

Ajansspor'un haberine göre, Kosovalı golcünün transferini noktalamak için İstanbul’a gelen Laziolu yetkililer başkan Ali Koç ile görüştü. Koç’un yatında gerçekleşen zirvede taraflar bonuslarla birlikte 20 milyon euroya anlaşmaya vardı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe, resmi işlemlerin tamamlanmasından sonra Kosovalı golcünün Lazio’ya transfer olduğunu duyuracak. Vedat Muriqi’nin çarşamba günü İtalya’ya giderek 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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YÜZDE 15'İ  RİZE'NİN

Çaykur Rizespor’dan geçen sezon 3,5 milyon euroya alınan Vedat için Fenerbahçe, kârdan yüzde 15’lik payı Karadeniz ekibine verecek. 26 yaşındaki forvet 1 yıllık Fenerbahçe kariyerinde Süper Lig ve kupada 36 maça çıkıp, 17 gol 7 asistlik performans sergiledi.

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