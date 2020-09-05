Galatasaray'da orta saha için Pajtim Kasami iddiası

Harıl harıl orta saha arayan Galatasaray, Sion'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Pajtim Kasami'yi radarına aldı fakat Aslan'a bu transferde kötü haber geldi: 28 yaşındaki oyuncuya üç kulüp daha talip.

Orta saha arayışları sürdüren Galatasaray'da Pajtim Kasami, gündeme geldi. Futbolcuya üç kulübün daha talip olduğu yazıldı.

İsviçre 1. Ligi ekibi Sion'dan bonservisini alan ve boşa çıkan 28 yaşındaki futbolcuya sarı-kırmızılıların talip olduğu yazıldı.

MENAJERİ JORGE MENDES

Takvim'in İsviçre basınındam aktardığı habere göre; 1.88'lik orta sahaya, eski kulübü Olimpiakos'un dışında Fransız ekibi Nice ve İspanyol devi Valencia da kancayı taktı.

Kasami için görüşmeleri dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'in yaptığı da kaydedildi.

Kuzey Makedonya asıllı yıldız geçen sezon Sion'da 39 maça çıkarken, 15 kez fileleri sarsıp, 4 de asist yapmıştı. Sezon bitimiyle boşa çıktı.