Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius gerçekleri

Korkut'un seçim vaadi: Terim'e daha fazla yetki

Galatasaray'ın son seçimdeki başkan adayı Ozan Korkut, önümüzdeki süreçte böyle bir isteğinin olduğunu ve sarı-kırmızılı ekibe başkan olması durumunda Teknik Direktör Fatih Terim'in daha yetkili olması gerektiğini, Sportif AŞ'de de yetkisi olması gerektiğini ifade etti.