Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarlarla kahvaltıda bir araya geldi

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Yaşayan Stat Projeleri kapsamında Ali Koç ve yönetici Simla Türker Bayazıt, Ülker Stadı'ndaki kahvaltıda 200 taraftarı konuk etti.
Yedek kulübelerinin önünde tamamen sosyal mesafe, hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen kahvaltıda, futbol A takımı idari menajeri Volkan Ballı ve ailesi de yer aldı.
Etkinliğe katılan üyelerden Can Elvan’ın doğum günü de kesilen pasta ile kutlandı.
FIFA'nın 'Kulüpler milli oyuncularını göndermek zorunda değil' kararı TFF'nin çabalarıyla aşıldı. Özdemir, “FIFA'nın kararından sonra zorluk oldu ama onları aştık, her şey planlandığı gibi yürüyor” dedi. Güneş ise, “Bütün oyuncular için izinler alındı. Sadece Hollanda ile görüşmeler sürüyor” bilgisini verdi.
Fenerbahçe'de eski futbolcusu Giuliano'nun takıma yeniden transferi konusunda sıcak saatler yaşanıyor.
Fenerbahçe, Lemos'un partnerini buldu. Sarı-lacivertliler, Marcel Tisserand'la her konuda anlaşmaya vardı. Kongolu futbolcunun, İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Yeni sezona ekstra özel çalışmalar ve bireysel performans antrenörü ile giren yıldız oyuncu ilk hazırlık maçının kazanılmasını sağladı.
İsmi uzun süredir Galatasaray ile anılan Oscar Cabezas, transfer dedikodularıyla ilgili ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki stoper "Galatasaray'da bedava oynarım!" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol'un sosyal medyada DHKP-C'li Ebru Timtik ile ilgili destek mesajı paylaşması Siyah-Beyazlı taraftarları ayağa kaldırdı.