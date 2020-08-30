Fenerbaahçe'den Manuel Lanzini bombası

Transferde dur durak bilmeyen Fenerbahçe'de yeni bir isim gündeme geldi.
Sporx'in İngiltere'den Teamtalk'a dayandırdığı habere göre, sarı-lacivertliler, West Ham United'ın 27 yaşındaki yıldızı Manuel Lanzini için girişimlere başladı.
FENERBAHÇE, KİRALAMA TEKLİFİ YAPTI
Fenerbahçe'nin, Arjantinli orta saha oyuncusu için kulübüne kiralama teklifi yaptığı ancak oyuncunun Türkiye'ye gitme konusunda tereddüt yaşadığı kaydedildi.
West Ham United'ın Lanzini'yi takımdan göndermeye hazır olduğu ve kısa süre içinde daha sıcak gelişmelerin yaşanabileceği vurgulandı.
GENELLİKLE 10 NUMARA
Kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Tangocu geçen sezon Premier Lig'de 25 maça çıktı ve 3 asist yaptı. West Ham'da genellikle 10 numara pozisyonunda toplamda 134 maçta oynayan Lanzini, 21 gol ve 20 asistlik bir performans sergiledi.
River Plate altyapısında yetişen Arjantinli oyuncu, West Ham'dan önce Fluminense ve Al Jazira formaları da giydi.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, eski futbolcusu Giuliano'yu kadrosuna katmak için harekete geçmişti, transferi bonservissiz bir şekilde tamamlayarak hem FFP hem de harcama limiti konularında sorun yaşamak istemeyen sarı-lacivertlilerin önünü bu transferde, Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını almak isteyen ezeli rakibi Galatasaray kesti...
Ard arda patlattığı transferle yeni sezona iddialı bir şekilde girmeye hazırlanan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün Manuel Lanzini'ye talip olduğu iddia edildi.
Adı Beşiktaş'la anılan Marcelo'da yeni bir ihtimal belirdi.
İngiltere'ye geri dönerek Fulham'la anlaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Lemina'nın anlaşma detayları belli oldu.
Geride bıraktığımız sezonda sağ beki Dirar - Isla ikilisine emanet eden Fenerbahçe, Isla'nı ardından Dirar'ı da gönderme kararı aldı. Sağ beki bölgesini yeniden Gökhan Gönül'e emanet eden sarı-lacivertliler, Gönül'ü yedekleyecek ismi Almanya'da buldu: Mert Çetin.
1 yıllık Belçika macerasının ardından Galatasaray' geri dönen Mbaye Diagne, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarındaki hırsıyla göz dolduruyor... Öte yandan golcü futbolcunun, Arda Turan'la olan diyaloğu da dikkat çekiyor.