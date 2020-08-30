Fenerbaahçe'den Manuel Lanzini bombası

Ard arda patlattığı transferle yeni sezona iddialı bir şekilde girmeye hazırlanan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün Manuel Lanzini'ye talip olduğu iddia edildi.

Transferde dur durak bilmeyen Fenerbahçe'de yeni bir isim gündeme geldi.

Sporx'in İngiltere'den Teamtalk'a dayandırdığı habere göre, sarı-lacivertliler, West Ham United'ın 27 yaşındaki yıldızı Manuel Lanzini için girişimlere başladı.

FENERBAHÇE, KİRALAMA TEKLİFİ YAPTI

Fenerbahçe'nin, Arjantinli orta saha oyuncusu için kulübüne kiralama teklifi yaptığı ancak oyuncunun Türkiye'ye gitme konusunda tereddüt yaşadığı kaydedildi.

West Ham United'ın Lanzini'yi takımdan göndermeye hazır olduğu ve kısa süre içinde daha sıcak gelişmelerin yaşanabileceği vurgulandı.

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GENELLİKLE 10 NUMARA

Kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Tangocu geçen sezon Premier Lig'de 25 maça çıktı ve 3 asist yaptı. West Ham'da genellikle 10 numara pozisyonunda toplamda 134 maçta oynayan Lanzini, 21 gol ve 20 asistlik bir performans sergiledi.

River Plate altyapısında yetişen Arjantinli oyuncu, West Ham'dan önce Fluminense ve Al Jazira formaları da giydi.

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