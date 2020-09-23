Fatih Terim'den büyük derbi rotasyonu

Sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, elindeki alternatifli kadronun meyvelerini toplamaya başladı.
HaberTürk'ün haberine göre, ilk hafta Gaziantep maçına çıkardığı kadronun aynısını Medipol Başakşehir’in de önüne süren İmparator, hafta arasında oynadığı UEFA Avrupa Ligi eleme turundaki Neftçi Bakü karşılaşmasında rotasyon uygulamıştı. Bu plana aynen devam edilecek.
SARACCHİ YERİNE LİNNES
Diagne, Babel, Ömer ve Linnes’i Avrupa maçında ilk 11’e koyan deneyimli teknik adam Falcao, Feghouli, Arda ve Omar’ı dinlendirmişti. Fenerbahçe derbisinden önce UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Hajduk Split’i yarın evinde ağırlayacak olan Sarı-Kırmızılılar’da Teknik Direktör Fatih Terim, bu maçta yine rotasyon yapacak. Sakatlığından dolayı Hırvat ekibine karşı forma giyemeyecek olan Saracchi’nin yerine zaten Linnes kullanılacak.
RYAN DONK SÜRE ALACAK
Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim’in, as oyuncularından Falcao, Feghouli ve Arda Turan’ı yine dinlendirmek istediği kaydedildi. Formda olan Mbaye Diagne’yi kullanmak isteyen Fatih Terim, derbiye hazır olması için Donk’a da bu maçta süre vermek istiyor. Aynı zamanda Hajduk Split’e karşı daha fazla sayıda oyuncunun da kulübede yer alabileceği öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sıkışık sezonda böylece herkesten faydalanmış olacak.
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