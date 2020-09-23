Galatasaray'da ortaya Süper Mario

Portekiz basınından, “ojogo. pt”nin haberine göre; Galatasaray ve 2 İngiliz kulübü, Joao Mario’yla ilgileniyor. 27 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, Inter’in gelecek sezon planlamasında bulunmuyor. Kulübüyle 2022’ye kadar mukavelesi bulunan yıldız futbolcunun satılması düşünülüyor. Ancak Inter, kiralama seçeneğine de soğuk bakmıyor. Galatasaray da bu sebeple transfere dahil oldu.
MARIO DA SICAK BAKIYOR
Merkez orta sahada görev yapan Portekizli Joao Mario, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in tam olarak istediği futbolcu... Bu transferle ilgili pazarlıkların başladığı kaydedildi. Yıllardır kiraya verilen Mario’nun da Sarı-Kırmızılılar’a sıcak baktığı kaydedildi. Bu hafta sonuna kadar bu transferle ilgili olumlu veya olumsuz bir sonuç alınması bekleniyor.
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