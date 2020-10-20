Fatih Terim: Emeğimize yazık oldu

AA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 5. haftasında 2-1 kaybettikleri Aytemiz Alanyaspor maçında emeklerinin boşa gittiğini söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Emeklerinin boşa gittiği bir maç oynadıklarını belirten Fatih Terim, "Her hafta bir önceki haftanın eksiklerinize çalışırsınız. Ne yanlış yapıyorsanız onu bertaraf etmek için çalışırsınız. Bunlara çalışıyoruz ama sahada bambaşka bir şeyle karşılaşıyoruz. Bugün de gereksiz, lüzumsuz bir eksik bırakma hadisesi yaşadık. 45 dakika 10 kişi oynamak kolay değil. Açıkçası emeğin zayi olduğu, emeğimize yazık olduğu bir maç oldu." diye konuştu.

Müsabakada ilk öne geçen taraf olduklarını aktaran Terim, şöyle devam etti:

Golden sonra rahat rahat başka pozisyonlar da bulduk. Ancak maalesef devreye böyle girmeyi beceremedik. Gereksiz bir faul oldu. Golde bana göre Fatih'in de bir hatası var. Orayı daha önce sezmeli ve bilmeliydi. Devreye 1-1 ve eksik girdik. Etebo'yu hiç söylemiyorum. İkinci yarı oyun anlayışımızı, oyuncu değişikliğini ve 10 kişi kalmanın hepsini bir arada düşünerek kendi sahamızda kabul ettik. Özellikle 60. dakikadan sonra çıkışlarımızla etkili olmaya başladık. Sonrasında golü de bulduk ama bizim VAR taramaları sağlık taraması gibi en ince noktasına kadar oluyor. Olmadı. Mağlup olmuyorsunuz, 1-1 bitirecekken tesadüf bir gol yedik. Bu da bizim takımımıza yakışmadı. İlk yarı daha iyi şeyler beklediğim oyuncularımız vardı. Maalesef onlardan beklediğimizi alamadık. Muhakkak bunlar uzun vadede halledilebilir ama bu hale getirmemeliyiz.

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"GOLÜN İPTAL OLMASI GEREKİYOR"



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Younes Belhanda'nın golün Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle iptal edilmesinin doğru karar olduğunu söyledi.

İptal kararının kurallar dahilinde olduğunu aktaran Terim, "Bence golün iptal olması gerekiyor. Babel hücum oyuncusu olduğu için top eline tesadüf de çarpsa, görmese de kural gereği iptal olması lazım. Burada bir tereddütüm yok." ifadelerini kullandı.

Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun iyi maç yönettiğini anlatan Galatasaray Teknik Direktörü, "Hakemler hata yapabilir. İtirazım yok. Genç arkadaşlarımızın bu arenada düdük çalmasından yanayım. Ne olursa olsun kötü de bir maç yönetmedi. Onlara şans veriyorlar. Bizim de bu şansı vermemiz lazım. Marcao'nun pozisyonu ve benzer şeylerde hata yapmış olabilir ama genel olarak diğer maçlara baktığımızda bizim hakemimizin genç olması bir suç veya yanlış değil. Tam tersi bu düdüğü, maçları alabilmesi için bir fırsat. Hakemden şikayetçi değilim. Tersine iyi maç yönettiğini düşünüyorum." diye konuştu.

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"DEVRE ARASINA 11 KİŞİ GİRSEYDİM FALCAO'YU ÇIKARMAZDIM"



Fatih Terim, 10 kişi kaldıktan sonra Radamel Falcao'yu devre arasında oyundan almasının taktiksel bir karar olduğunu belirtti.

Kolombiyalı futbolcunun hafta içinde Güney Amerika'dan döndüğünü hatırlatan Terim, "Falcao ikinci yarı 4-4-1'e dönen bir takım içinde tek santrfor olarak oynayıp, o kadar efor sarf edecek durumda değil. Hafta içi milli maçtan geldi, 20 saat yolculuk yaptı. Oyunda daha hazır olan Babel'i öne çektim. Oradaki oyuncunun topu bizde tutması gerekiyordu. Bu bir taktiksel değişiklik. Eğer devre arasına 11 kişi girseydim Falcao'yu çıkarmazdım. Mecburen daha güçlü bir orta saha istedik. Doğru da yaptığımı düşünüyorum. Falcao isminden beklentiler yüksek oluyor. İnşallah daha iyi olacak." şeklinde görüş belirtti.

Tecrübeli teknik adam, oyun kurarken pas hatası yaptıklarını vurgulayarak, "Bazı oyuncularımızın ilk yarıdaki verimleri mesele. İyi oynayan futbolcularımızın bazıları bu kadar pas hatası yapma lüksüne sahip değil. Galatasaray takımındaki herkes ona göre oynamalı. Oyuna çıkarken çok pas hatası yaptık. Basit hatalar olunca oyun kurulumunda kopukluklar oluyor. Buna rağmen bazı çabuk çıkışlar bize pozisyon getirdi ama kullanamadık. Galatasaray takımı, topun mülkiyetini, oyunun kontrolünü alıp oynar. Bugün onda başarılı değildik." değerlendirmesinde bulundu.

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BELHANDA VE FEGHOULI'NİN ÜCRETİNDE İNDİRİM YAPMAMASI



Aldıkları ücrette indirime gitmeyen Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin yedek kalmasının ceza olup olmadığının sorulması üzerine Terim, şöyle konuştu:

Sayın Başkanımızın iki oyuncumuz için ifadesi doğrudur. İdari ve ekonomik cezaları kulübümüz, teknik cezaları ben veririm. Dolayısıyla böyle bir ceza yok. Bu işler ayrı. Bu tamamen taktiksel bir karardı. Uzun yerlerden geldiler, maçlar oynadılar. Daha önceki maçlara da baktığımızda zaman zaman dinlendirdiğimiz oluyor. Onunla bir ilintisi, ilgisi yok. O işlere ben müdahil olmam, işin teknik tarafında kalırım. Bu sadece teknik bir karardı.