Süper Lig'de 5. hafta sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmada en iyi sonucu almaya çalışacaklarını söyledi.

Leipzig hocası: Başakşehir tecrübeli bir takım

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Leipzig takımının teknik direktörü Julian Nagelsmann, rakiplerinin çok tecrübeli bir takım olduğunu söyledi.