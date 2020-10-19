  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 19 Ekim 2020 Pazartesi 23:37
  • |
  • Son Güncelleme:

Çağdaş Atan: Şampiyonluk büyük bir kelime

Çağdaş Atan: Şampiyonluk büyük bir kelime

Paylaş

AA

Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 2-1 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Genç teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça önde baskı yapma planıyla başladıklarını belirten Atan, "İlk yarıdaki oyun tatmin ediciydi. Kırmızı kart olduktan sonra Galatasaray ikinci yarıda çok iyi mücadele etti. Bize çok fazla boş alan bırakmadılar. Bir eksikliğimizi gördük. İkinci yarı daha fazla kreatif olacağımızı bekliyordum. Galatasaray bizi iyi durdurdu. Oyunun sonunda bir şans golüyle maçı kazandık. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Mental ve duruş olarak galibiyeti isteyen Alanyaspor vardı. Kazandığımız için çok mutluyuz. İlk başladığımız günden beri bize olumlu reaksiyon veren oyuncularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Şampiyonluk hayali kurduklarını aktaran Çağdaş Atan, "Alanyaspor olarak devamlı gelişerek geliyoruz. 'Şampiyonluk' büyük bir kelime, 'Şampiyonluğa oynamak' büyük bir cümle. Bunları kelimeyi ve cümleyi ağzımıza almaktan asla korkmuyoruz. Son analiz toplantısında da aynı cümleleri kurduk. Bu maç bizim için bir seviye maçıydı ve seviyemizi gördük. Tabii ki devamlılık önemli. Takımımız zirveye oynamak istiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Sivasspor gibi ciddi rakiplerimiz var. Yarışmacı ve zirvedeki takım olmak istiyoruz. Şampiyonluk kelimesi de Alanyaspor olarak ağzımıza yakıştığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Kabus sürüyor! G.Saray evinde mağlup
Kabus sürüyor! G.Saray evinde mağlup

Kabus sürüyor! G.Saray evinde mağlup

Locada başkanın ailesine saldırı! Kardeşini darp edip kızını bayılttılar
Locada başkanın ailesine saldırı! Kardeşini darp edip kızını bayılttılar

Locada başkanın ailesine saldırı! Kardeşini darp edip kızını bayılttılar

Fenerbahçe, Rodrigues'in sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Rodrigues'in sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe, Rodrigues'in sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

'Şampiyonluk büyük bir kelime'
'Şampiyonluk büyük bir kelime'

'Şampiyonluk büyük bir kelime'

Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 2-1 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Süper Lig'de 5. hafta sona erdi
Süper Lig'de 5. hafta sona erdi

Süper Lig'de 5. hafta sona erdi

Süper Lig'de 5. hafta, bugün oynanan 2 maçla tamamlandı.

'Ülke puanı için mücadelemizi sürdüreceğiz'
'Ülke puanı için mücadelemizi sürdüreceğiz'

'Ülke puanı için mücadelemizi sürdüreceğiz'

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmada en iyi sonucu almaya çalışacaklarını söyledi.

Leipzig hocası: Başakşehir tecrübeli bir takım
Leipzig hocası: Başakşehir tecrübeli bir takım

Leipzig hocası: Başakşehir tecrübeli bir takım

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Leipzig takımının teknik direktörü Julian Nagelsmann, rakiplerinin çok tecrübeli bir takım olduğunu söyledi.

O sözler yayına yansıdı: Siz nasıl adamlarsınız, şerefsiz köpekler!
O sözler yayına yansıdı: Siz nasıl adamlarsınız, şerefsiz köpekler!

O sözler yayına yansıdı: Siz nasıl adamlarsınız, şerefsiz köpekler!

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 yendiği maçta Sarı-Lacivertlilerin başarılı stoperi Serdar Aziz'in yaptığı bir faul sonrası hakem Atilla Karaoğlan'a ‘Siz nasıl adamlarsınız, şerefsiz köpekler!' dediği duyuldu.

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in testi pozitif çıktı
BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in testi pozitif çıktı

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in testi pozitif çıktı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, başkan Hüseyin Üneş'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.