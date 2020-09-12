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aksam.com.tr
  • 12 Eylül 2020 Cumartesi 19:20
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Fatih Karagümrük, yakarak başladı: 3-0

Fatih Karagümrük, yakarak başladı: 3-0

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Süper Lig'in 1. hafta müsabakasında Fatih Karagümrük, sahasında Yeni Malayaspor'u konuk etti. 36 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Karagümrük, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi takım, rakibini 4. dakikada Ervin Zukanovic, 56. dakikada Artur Sobiech ve 74. dakikada Erik Sabo'nun (p) attığı gollerle 3-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Süper Lig'in 2. haftasında Karagümrük, 20 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Gaziantep FK'ya konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise 18 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Göztepe'yi ağırlayacak.

Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçının ardından

MAÇ ATATÜRK OLİMPİYAT'YA OYNANDI

Süper Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük, 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Yeni Malatyaspor’u konuk etti.

Fatih Karagümrük’ün sahasının uygun olmaması nedeniyle karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanıyor.

BAKAN KASAPOĞLU, MAÇI TAKİP ETTİ

Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor mücadelesini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izliyor. Kasapoğlu, mücadeleyi protokol tribününden kulüplerin yöneticileriyle beraber takip ediyor.

İLK 11'LER

36 sene sonra Süper Lig'e geri dönen Fatih Karagümrük maça Aykut Özer, Murat Sarıgül, Roco, Zukanovic, Alparslan Erdem, Ramazan Civelek, Ndao, Mevlüt Erdinç, Vato Arveladze, Sabo, Sobiech 11'i ile başladı.

Yeni Malatyaspor ise Herrera, Chebake, Murat Akça, Ndayishimiye, Hafez, Ahmed İldiz, Acquah, Fofana, Cueva, Adem Büyük, Umut Bulut ilk 11'i ile sahada yer aldı.

36 YIL SONRA İLK GOL ZUKANOVIC'TEN GELDİ

Süper Lig’in ilk haftasında Yeni Malatyaspor’u konuk eden Karagümrük, maçın 4. dakikasında Zukanovic’le öne geçti. Bu gol, kırmızı-siyahlı ekibin 36 yıl sonra Süper Lig’deki ilk golü oldu.

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında rakip fileleri havalandıran Karagümrük, Süper Lig’de 36 yıl aradan sonra gol sevinci yaşadı. 

Ramazan’ın paslaşarak kullandığı korner atışında topu tekrar alan Ramazan, soldan ceza sahasına kavisli bir orta yaptı. Kaleciyi geçen top önce üst direğe ardından da kale çizgisine çarparken, yeni transferlerden Zukanovic bu noktada topu kafayla filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi. Karagümrük’ün Süper Lig’de attığı son golü, 20 Mayıs 1984 tarihinde Rıza Tuyuran atmıştı.

1983-1984 sezonunun 33. haftasında Karagümrük, Rıza Tuyuran’ın attığı bu golle Boluspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

3. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Sol çaprazdan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında yapılan ortada meşin yuvarlak kaleye yöneldi ve top direkten yere sekti. Seken topa dokunan Zukanovic, takımını 1-0 öne geçirdi.

11. dakikada Ahmed Ildız'in pasıyla ceza sahası içerisi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Umut Bulut'un şutunda, top az fakla auta çıktı.

22. dakikada 3 rakibini çalımlayan Hafez'in ortasında, cezası sahası içinde topa Adem Büyük'ün bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

35. dakikada sol kanattan Ramazan Civelek'in kullandığı kornerde ön direkte Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşunda, kaleci Herrera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

48. dakikada Adem Büyük'ün ceza saha içinde yerden pasında müsait durumdaki Fofana'nın şutunda, defansa çarpan top kornere çıktı.

56. dakikada Fatih Karagümrük 2-0 öne geçti. Ramazan Civelek'in sağdan ortasında topa dokunan Sobiech, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-0.

72. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan Civelek, Hafez'in müdahelesiyle yere düştü. Hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi.

74. dakikada Sabo'nun kullandığı penaltı atışında top filelere gitti: 3-0.

Karşılaşma, Fatih Karagümrük'ün 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Murat Sarıgül, Roco, Zukanovic, Alparslan Erdem, Ramazan Civelek (Dk. 81 Darri), Ndao, Mevlüt Erdinç (Dk. 66 Lichaj), Vato Arveladze (Dk. 87 Chahechouhe), Sabo, Sobiech

Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat Akça, Ndayishimiye, Hafez (Dk. 81 Berk Yıldız), Ahmed Ildız (Dk. 70 Erkan Kaş), Acquah, Fofana (Dk. 70 Zuqui), Cueva, Adem Büyük, Umut Bulut (Dk. 81 Topalli)

Goller: Dk. 3 Zukanovic, Dk. 56 Sobiech, Dk. 74 Sabo (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 14 Mevlüt Erdinç, Dk. 32 Murat Sarıgül, Dk. 38 Sobiech, Dk. 77 Vato Arveladze (Fatih Karagümrük), Dk. 33 Ahmet Ildız, Dk. 72 Hafez, Dk. 75 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)

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