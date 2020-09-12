Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçının ardından

Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Biz lige renk katmaya geldik. İlk maça galibiyetle başlamak gayet güzel. Hedefimiz lige tutunup bir daha 36. seneler yaşamamak. Maçta eksiklerimiz vardı, iyi bir şekilde dersimizi çalışacağız." diye konuştu.
Canel, orta sahaya takviye yapmayı planladıklarını ifade etti.
HAMZA HAMZAOĞLU: "KARAGÜMRÜK HAKETTİĞİ BİR GALİBİYET ALDI"
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fatih Karagümrük'ün galibiyeti hakettiğini söyledi.
Kazanmayı istediklerini belirten Hamzaoğlu, "Keşke kazanıp başlasaydık ama bugün mağlup olduk. Karagümrük hakettiği bir galibiyet aldı. Tebrik ediyorum. Çok erken 3. dakikada bir golle başladık karşılaşmaya. Fakat golü çıkarmak için ilk yarıda takımım iyi bir duruş sergiledi sahada. Pozisyonlar da yakaladık atamadık. İkinci yarıda rüzgarla beraber golü bulup eşitliği yakalayıp sonra üstünlüğü ele geçiririz diye düşünürken 2. golü yedik. Sonra da risk almaya başladığımızda 3. gol geldi." şeklinde konuştu.
Süper Lig'in ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, sezona galibiyetle başlamanın güzel olduğunu söyledi.
Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilen Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, kötü oynamadıklarını söyledi.
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