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aksam.com.tr
  • 12 Eylül 2020 Cumartesi 22:31
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Fatih Terim: Okay Yokuşlu transferi olmadı

Fatih Terim: Okay Yokuşlu transferi olmadı

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Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, "Okay'ı istedik. O da çok niyetliydi. Ama maalesef kulüp tarafı olmadı." dedi.

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