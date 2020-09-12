Fatih Terim: Okay Yokuşlu transferi olmadı

Fatih Terim, "Okay'ı istedik. O da çok niyetliydi. Ama maalesef kulüp tarafı olmadı." dedi.
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Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek, sezona 3 puanla başladı.
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Galatasaray'da forma giyen Mustafa Kapı'yı kadrosuna kattı.
Süper Lig'in 1. hafta müsabakasında Fatih Karagümrük, sahasında Yeni Malayaspor'u konuk etti. 36 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Karagümrük, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.
Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olarak sezona puansız başladı. Konuk ekip ise 3 puanla sezona moralli giriş yaptı.
İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Liverpool, 2020-2021 sezonunun ilk haftasında gol düellosuna sahne olan maçta Leeds United'ı 4-3 mağlup etti.
Süper Lig'in ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, sezona galibiyetle başlamanın güzel olduğunu söyledi.