Fatih Terim: Okay Yokuşlu transferi olmadı

Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, "Okay'ı istedik. O da çok niyetliydi. Ama maalesef kulüp tarafı olmadı." dedi.



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