CANLI | Galatasaray - Gaziantep FK

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00’de Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao.
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Felipe.
Trabzonspor, günlerdir haber alamadığı Alexander Sörloth'la ilgili transfer açıklaması yayımladı. Bordo-Mavililer, Norveçli golcü için Leipzig'ten teklif aldıklarını ve bu teklifin değerlendirildiğini açıkladı.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu dün oynanan Çaykur Rizespor - Fenerbaçe karşılaşmasıyla başlarken Galatasaray da sezonu açıyor. Aslan, evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. İki takımın da tek hedefi lige iyi bir başlangıç yapmak. Bu zorlu mücadeleyi anbean 'AKŞAM Spor Canlı Yayın Ekranı'ndan takip edebilirsiniz.
Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş, Nikola Kalinic'ten sonra şimdi de Ivan Saponjic transferi için karşı karşıya. Atletico Madrid'te aradığı şansı bulamayan 23 yaşındaki golcü futbolcu, takımdan ayrılma kararı aldı. Sırp forvetin yeni durağının Türkiye olması bekleniyor. Öte yandan Ivan Saponjic, Aziz Yıldırım döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş, transfer gerçekleşmemişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 Üst Klasman hakemi ile 2 Üst Klasman Yardımcı hakeminin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanındaki 2-1'lik galibiyeti yorumlayan eski futbolcu Tümer Metin, Sarı-Lacivertlilerin transfer gündemine de değindi. Emre Belözoğlu'yla görüştüğünü belirten Tümer, “Emre ile görüştük. Emre dedi ki; Tisserand dışında bir stoper gelecek. İki golcü gelecek hazır. Birisi 30 atacak diğeri 15” ifadelerini kullandı.