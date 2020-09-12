CANLI | Galatasaray - Gaziantep FK

SPOR GÜNDEMİ

Sörloth, Leipzig'e transfer oluyor! Trabzonspor resmen açıkladı Sörloth, Leipzig'e transfer oluyor! Trabzonspor resmen açıkladı Trabzonspor, günlerdir haber alamadığı Alexander Sörloth'la ilgili transfer açıklaması yayımladı. Bordo-Mavililer, Norveçli golcü için Leipzig'ten teklif aldıklarını ve bu teklifin değerlendirildiğini açıkladı.

CANLI | G.Saray - Gaziantep FK CANLI | G.Saray - Gaziantep FK Süper Lig'de 2020-2021 sezonu dün oynanan Çaykur Rizespor - Fenerbaçe karşılaşmasıyla başlarken Galatasaray da sezonu açıyor. Aslan, evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. İki takımın da tek hedefi lige iyi bir başlangıç yapmak. Bu zorlu mücadeleyi anbean 'AKŞAM Spor Canlı Yayın Ekranı'ndan takip edebilirsiniz.

Aziz Yıldırım'ın gözdesi yine Fener'in gündeminde Aziz Yıldırım'ın gözdesi yine Fener'in gündeminde Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş, Nikola Kalinic'ten sonra şimdi de Ivan Saponjic transferi için karşı karşıya. Atletico Madrid'te aradığı şansı bulamayan 23 yaşındaki golcü futbolcu, takımdan ayrılma kararı aldı. Sırp forvetin yeni durağının Türkiye olması bekleniyor. Öte yandan Ivan Saponjic, Aziz Yıldırım döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş, transfer gerçekleşmemişti.

3 hakemimizde koronavirüs tespit edildi 3 hakemimizde koronavirüs tespit edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 Üst Klasman hakemi ile 2 Üst Klasman Yardımcı hakeminin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.