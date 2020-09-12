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aksam.com.tr
  • 12 Eylül 2020 Cumartesi 18:32
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CANLI | Galatasaray - Gaziantep FK

CANLI | Galatasaray - Gaziantep FK

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Süper Lig'de 2020-2021 sezonu dün oynanan Çaykur Rizespor - Fenerbaçe karşılaşmasıyla başlarken Galatasaray da sezonu açıyor. Aslan, evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. İki takımın da tek hedefi lige iyi bir başlangıç yapmak. Maçta ilk 11'ler belli oldu. Bu zorlu mücadeleyi anbean 'AKŞAM Spor Canlı Yayın Ekranı'ndan takip edebilirsiniz.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00’de Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Felipe.

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