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aksam.com.tr
  • 02 Ocak 2021 Cumartesi 22:58
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Ersun Yanal'dan flaş Galatasaray sözleri

Ersun Yanal'dan flaş Galatasaray sözleri

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AA

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, defansif bir futbol sergilediklerini ve bundan sonra oyunun iki tarafını da iyi oynamaları gerektiğini söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısına katılan Yanal, açıklamalarda bulundu.

Ligin 15. haftasında 6-0 kaybettikleri Atakaş Hatayspor maçını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Önümüze bakmalı ve hemen toparlanarak işimizi daha iyi yapmalıydık. Burada iyi bir çözüm olmalıydı. Bugün sadece defansif oynadığımız bir maç oldu. Oyunun her iki tarafını da iyi oynamalıyız. Bunun için gelişmeliyiz ve her iki tarafı da iyi oynayan bir takım yapmalıyız." diye konuştu.

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Kısa aralıklarla maçlara çıktıklarını aktaran Yanal, "Çarşamba-pazar oynamak, özellikle koronavirüsün neden olduğu ortamı da düşünürsek kolay değil. Her takımın çok geniş kadrosu yok. Her gün 'karşılaşacak mıyız?' diye korktuğumuz koronavirüs belası nedeniyle oldukça gergin haftalar bizi bekliyor. İyi gelişmek ve değişmek en büyük amacımız. Galatasaray'a yolunda başarılar diliyorum. Onlarda da iyi bir kadro var ve iyi oynuyorlar. Bizim de daha iyi hücum yapabilmek adına geliştirmemiz gereken, organizasyonlarımız olacak. Bu haftadan itibaren daha disiplinli ve planına sadık kalan bir takım olarak yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ersun Yanal, Galatasaray karşılaşmasında defansif bir futbol sergiledikleri yönündeki görüş üzerine, "Bazı maçlar hocaların kariyerlerine geçer. Bunlar pozitif ve negatif olarak değerlendirilir. Geçen haftaki sonucu bizim takım hak etmiyor. Bunun toparlanmasıyla ilgili kritik bir yerdeyiz. Bunu hak etmiyoruz. Bir an önce kendimize çekidüzen vermeliyiz. Son 2 haftada oyun planına sadık kalmakta zorlandığımızı gördük. Bunu daha sağlam ve sağlıklı şekilde yapıp sonrasında da gelişerek gitmek gerekiyor. Önümüzde bir fırsat vardı. Bunu böyle değerlendirdik. Şimdi daha sağlam adımlarla, hücumu daha iyi yapabilecek bir takım olmak için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Sıkışan fikstüre değinen Yanal, "Belki hiç taktik antrenman yapmadan maça çıkacağız. Orada değişik gelişmeler olarak, onları yöneteceğiz. Türk futbolu zor bir dönemden geçiyor. Bunu oynamak ve yönetmek oldukça zor. Eğer ülkede bir yabancı varsa, yabancılık çekecek kişi varsa, hakemlerimizin yabancılığını giderip onları futbolun içine soksak daha iyi sonuçlar alırız. Onlarla ortak buluşmalar yaşamalıyız." diyerek sözlerini tamamladı.

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