Erol Bulut'u derbi stresi sardı: Olası mağlubiyet kredisini düşürecek

AKŞAM

Ligin ilk iki maçında sergilenen oyun ve golcü eksikliği Erol Bulut'u Galatasaray derbisi öncesinde sıkıntıya soktu. Alınacak bir mağlubiyet, tecrübeli teknik adamın kredisini düşürebilir.

Süper Lig’in ikinci haftasında 9 kişilik Hatayspor’a karşı alınan beraberlik Fenerbahçe’de moralleri bozdu…

Takımın sahadan üç puanla ayrılamamasının ardından hedef tahtasına teknik direktör Erol Bulut konuldu. Elindeki tek santrfor olan Frey’yi 90 dakika yedek beklettiği için eleştirilen tecrübeli teknik adamın yaptığı oyuncu değişiklikleri de hatalı bulundu.

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ELLERİ KOLLARI BAĞLI

Yaşanan 2 puanlık kaybın yanı sıra hafta sonu Galatasaray’la derbi mücadelesinde karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Erol Bulut’u bir de derbi stresi sardı. Oyun planının oturmaması ve golcü transferinin yapılamaması Erol Bulut’un ellerini dev derbi öncesinde bağladı…

Galatasaray’ın oynadığı oyun ve aldığı sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda yaşanacak bir mağlubiyet hem Fenerbahçe’nin 3. haftada ezeli rakibinin 5 puan gerisine düşmesine neden olacak hem de Erol Bulut’un kredisini ciddi orada düşürecek.

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İYİ NİYETLİ VALENCIA

Bu arada, “Eltelegrafo.com" Ener Valencia’nın Hatayspor maçında uzun bir aradan sonra forvet oynamasına değindi ve “Erol Bulut onun iyi niyetini gördü ve 90 dakika oynattı.” ifadelerine yer verdi.

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