Erol Bulut'u derbi stresi sardı: Olası mağlubiyet kredisini düşürecek

Süper Lig’in ikinci haftasında 9 kişilik Hatayspor’a karşı alınan beraberlik Fenerbahçe’de moralleri bozdu…
Takımın sahadan üç puanla ayrılamamasının ardından hedef tahtasına teknik direktör Erol Bulut konuldu. Elindeki tek santrfor olan Frey’yi 90 dakika yedek beklettiği için eleştirilen tecrübeli teknik adamın yaptığı oyuncu değişiklikleri de hatalı bulundu.
ELLERİ KOLLARI BAĞLI
Yaşanan 2 puanlık kaybın yanı sıra hafta sonu Galatasaray’la derbi mücadelesinde karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Erol Bulut’u bir de derbi stresi sardı. Oyun planının oturmaması ve golcü transferinin yapılamaması Erol Bulut’un ellerini dev derbi öncesinde bağladı…
Galatasaray’ın oynadığı oyun ve aldığı sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda yaşanacak bir mağlubiyet hem Fenerbahçe’nin 3. haftada ezeli rakibinin 5 puan gerisine düşmesine neden olacak hem de Erol Bulut’un kredisini ciddi orada düşürecek.
İYİ NİYETLİ VALENCIA
Bu arada, “Eltelegrafo.com" Ener Valencia’nın Hatayspor maçında uzun bir aradan sonra forvet oynamasına değindi ve “Erol Bulut onun iyi niyetini gördü ve 90 dakika oynattı.” ifadelerine yer verdi.
Serie A takımlarından Roma, ligin ilk haftasında berabere kaldığı Hellas Verona karşısında oynayan Amadou Diawara'nın yaşını yanlış bildirmesi sebebiyle hükmen 3-0 mağlup sayıldı.
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Toplantısı, başkan Mustafa Cengiz başkanlığında gerçekleştirildi.
Trabzonspor'dan Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, imza töreninde açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu başladı. Beşiktaş'ı eleyen PAOK, ilk maçta Krasnodar'a 2-1 mağlup oldu.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Hajduk Split, perşembe günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde İstanbul'a geldi.
Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Nainggolan'dan sonra bu kez Joao Mario için Inter'in kapısını çaldı.