Erol Bulut sınıfı geçti

Fenerbahçe'nin başında ilk Galatasaray derbisine çıkan Erol Bulut, zorlu deplasmandan 1 puan çıkarmayı başardı... Tecrübeli çalıştırıcının Galatasaray karşısında oynattığı oyun, rakibi iyi analiz etmesi ve yaptığı hamleler taraftardan tam not aldı. Sarı-Lacivertli futbolseverler, “Erol hoca en önemli sınavını başarıyla geçti.” şeklinde görüş bildirdi.
DERBİ KRALI ALTAY
Bu arada Altay Bayındır, Galatasaray karşısında 5 net pozisyonda gol izni vermedi. Altay, geçen yıl ki Galatasaray maçını 3-1 kaybetmelerine rağmen 4 de net pozisyon kurtarmıştı. Altay’ın Beşiktaş'a karşı 5, Trabzonspor'a karşı da 4 net kurtarışı bulunuyor.
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