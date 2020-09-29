Erol Bulut sınıfı geçti

AKŞAM

Erol Bulut, Galatasaray derbisini başarıyla atlattı.

Fenerbahçe'nin başında ilk Galatasaray derbisine çıkan Erol Bulut, zorlu deplasmandan 1 puan çıkarmayı başardı... Tecrübeli çalıştırıcının Galatasaray karşısında oynattığı oyun, rakibi iyi analiz etmesi ve yaptığı hamleler taraftardan tam not aldı. Sarı-Lacivertli futbolseverler, “Erol hoca en önemli sınavını başarıyla geçti.” şeklinde görüş bildirdi.



DERBİ KRALI ALTAY

Bu arada Altay Bayındır, Galatasaray karşısında 5 net pozisyonda gol izni vermedi. Altay, geçen yıl ki Galatasaray maçını 3-1 kaybetmelerine rağmen 4 de net pozisyon kurtarmıştı. Altay’ın Beşiktaş'a karşı 5, Trabzonspor'a karşı da 4 net kurtarışı bulunuyor.



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