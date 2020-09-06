Eran Zahavi'nin menajerinden transfer açıklaması

Eran Zahavi'nin Fenerbahçe taraftarıyla Instagram'da etkileşime girmesi üzerine Sport1'e konuşan menajeri Ronen Katzav şu ifadeleri kullandı:
Türk taraftarların Zahavi'ye desteğini görmek gurur verici. Bunun için hepsine teşekkür ediyorum. Şu anda söyleyebileceğim, Eran Zahavi hiçbir yere imza atmadı. Çin'deki sözleşmesi bildiğiniz üzere Aralık ayının sonunda bitecek. Resmi bir şey olduğunda bunu açıklayacağız.
2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 8'inci yarışı olan İtalya Grand Prix'te kazanan AlphaTauri'den Pierre Gasly oldu.
Tüm mesaisini orta saha transferine harcayan Galatasaray, Radja Nainggolan için Inter'i yokladı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Sarı-Kırmızılılar, 32 yaşındaki Belçikalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor ancak Inter'in hedefi oyuncuyu 18 milyon euro karşılığında bonservisiyle göndermek.
Fenerbahçe, bir süredir peşinde olduğu Wolfsburg'un stoperi Marcel Tisserand'ın transferinde sona geldi. Alman basını, Sarı-Lacivertlilerin Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmasının ardından Kongolu savunmacıya imza attıracağını yazdı.
Süper Lig devlerinin yıllardır hayallerini süsleyen Fransız 10 numara Hatem Ben Arfa, menajerler aracılığıyla Göztepe'ye önerildi. Yıldız futbolcunun transferiyle ilgili henüz net bir karar vermeyen İzmir ekibi, bütçenin durumuna göre hareket edecek. Öte yandan Göztepe, Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri'yle de görüşmelerini sürdürüyor. İspanyol file bekçisinin durumu bu hafta içinde netlik kazanacak.
AKŞAM, Trabzonspor'un golcüsünün sözleşmesindeki detayları açıklıyor. Zorunlu satın alma opsiyonu için Norveçli'nin bu sezon maçların yüzde 50'sinde oynaması gerekiyor. 9 milyon euroluk serbest kalma maddesinin yürürlüğe girmesi için ise tapusunun Trabzon'da olması şart.
Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı eski golcüsü Vincent Aboubakar, ödemelerde bir sıkıntı yaşamak istemediği için Siyah-Beyazlılardan teminat talebinde bulununca transfer zora girdi.