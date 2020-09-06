Eran Zahavi'nin menajerinden transfer açıklaması

SPOR GÜNDEMİ

Formula 1 İtalya GP'de kazanan Gasly Formula 1 İtalya GP'de kazanan Gasly 2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 8'inci yarışı olan İtalya Grand Prix'te kazanan AlphaTauri'den Pierre Gasly oldu.

Orta sahaya Nainggolan! Cimbom iyice gözünü kararttı Orta sahaya Nainggolan! Cimbom iyice gözünü kararttı Tüm mesaisini orta saha transferine harcayan Galatasaray, Radja Nainggolan için Inter'i yokladı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Sarı-Kırmızılılar, 32 yaşındaki Belçikalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor ancak Inter'in hedefi oyuncuyu 18 milyon euro karşılığında bonservisiyle göndermek.

Fener'in yeni transferi imza için Muriqi'nin gitmesini bekliyor Fener'in yeni transferi imza için Muriqi'nin gitmesini bekliyor Fenerbahçe, bir süredir peşinde olduğu Wolfsburg'un stoperi Marcel Tisserand'ın transferinde sona geldi. Alman basını, Sarı-Lacivertlilerin Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmasının ardından Kongolu savunmacıya imza attıracağını yazdı.

Yılın transferleri Göztepe'den Yılın transferleri Göztepe'den Süper Lig devlerinin yıllardır hayallerini süsleyen Fransız 10 numara Hatem Ben Arfa, menajerler aracılığıyla Göztepe'ye önerildi. Yıldız futbolcunun transferiyle ilgili henüz net bir karar vermeyen İzmir ekibi, bütçenin durumuna göre hareket edecek. Öte yandan Göztepe, Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri'yle de görüşmelerini sürdürüyor. İspanyol file bekçisinin durumu bu hafta içinde netlik kazanacak.

Sörloth'un sözleşme detaylarını açıklıyoruz! Alınamaz, satılamaz Sörloth'un sözleşme detaylarını açıklıyoruz! Alınamaz, satılamaz AKŞAM, Trabzonspor'un golcüsünün sözleşmesindeki detayları açıklıyor. Zorunlu satın alma opsiyonu için Norveçli'nin bu sezon maçların yüzde 50'sinde oynaması gerekiyor. 9 milyon euroluk serbest kalma maddesinin yürürlüğe girmesi için ise tapusunun Trabzon'da olması şart.