Eran Zahavi'nin eşi Shay Zahavi: 'Fenerbahçelilerin gücünü gördük'

Eran Zahavi'nin eşi Shay Zahavi, Fenerbahçeli taraftarların sosyal medya üzerinden ilgisi sonrası İsrail basınına konuştu. Shay Zahavi, "Sosyal medyada gördüklerimden sonra şok oldum! Geçmişten bugüne tüm paylaşımlarıma 16.000 yorum gelmiş. Eran'ın son gönderisinde 800 binden fazla reaksiyon var. Fenerbahçeli taraftarların gücünü gördük, inanılmaz." dedi.
"Her yüklediğim fotoğrafa yüzlerce yorum gelmesi çok hoş. Sürekli 'Come to Fenerbahçe' yazıyorlar." diyerek sözlerini sürdüren Shay Zahavi, "Onları anlıyorum. Eran'ın Fenerbahçe için oynamasını çok istiyorlar. Onların yerinde olsam ben de Eran'ın takımımda oynamasını isterdim." ifadelerini kullandı.
BEĞENİ SAYISI 600 BİNİ GEÇTİ
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yerine gelecek yeni forvetin Eran Zahavi olması bekleniyor. İsrailli golcü, dün taraftarları heyecanlandıran bir paylaşıma imza atmıştı.
Eran Zahavi, Instagram hesabından kendisine "Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)" yazan dünyaca ünlü spor sitesi 433'e "Eğer senin yorumun 500 bin beğeni alırsa... Hadi deneyelim!" cevabını vermişti.
Zahavi'nin bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırırken paylaşıma 24 saatten az bir süre içinde 614 bin beğeni ve 55 binin üzerinde yorum geldi.
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