Eczacıbaşı vitrA, Sırp voleybolcu Sladjana Mirkovic'i kadrosuna kattı

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Mirkovic'in 2020-2021 sezonunda Eczacıbaşı VitrA forması giyeceği belirtilerek, "Sırbistan Milli Takımı'nın önemli oyuncularından Mirkovic ile anlaştık. Kadromuza uygun olan yetenekli pasörle birlikte çalışacak olmaktan dolayı çok memnunuz." denildi.
Pasör olarak görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerine OK Vizura takımında başladı. Mirkovic, daha sonra sırasıyla Dinamo Azotara Pancevo, Telekom Bakü, Chemik Police ve Volley Bergamo takımlarında oynadı. Mirkovic, 2015 yılından bu yana Sırbistan Milli Takımı'nda da görev yapıyor.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un futbolcusu Rahmi Anıl Başaran, Trabzonspor ile sözleşme imzaladı.
Gelecek sezon takım bütçesini aşağılara çekmeye hazırlanan Beşiktaş'ta takımın en çok kazanan ismi konumunda olan Domagoj Vida'nın satışına zorunlu yeşik ışık yakıldı.
Ezeli rakipler transferde de birbirlerine girdi... Fenerbahçe, Galatasarayla prensipte anlaşan DG Sivasspor'un flaş futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ı kapabilmek için adeta kesenin ağzını açtı.
Galatasaray'ın sözleşme yenileme teklifini reddettiği için kadro dışı bırakılan ve sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona erecek olan genç yetenek Mustafa Kapı, Trabzonspor ile anlaştı.
Transferin gözdesi İrfan Can Kahveci kararını verdi. Genç oyuncu menajerine, yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti ve iki kulübün anlaşması halinde Fenerbahçe formasını giymek istediğini söyledi. Sarı-Lacivertliler bonservis sorununu çözmek için arayışlara girdi.
Galatasaray yönetimi; Falcao, Belhanda ve Feghouli'nİn satışında sadece bonservisleri düşünmüyor. Koronavirüs salgını sonrasında futbol ekonomisinde de gelirler inanılmaz şekilde düştü. Sarı-Kırmızılılar, takımda en fazla kazanan isimleri göndererek, maaş yükünden de kurtulmak istiyor.
Fransızlar, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığında Trabzonspor'un, ‘Süper Lig'in 3 büyükleri'ni geçtiğini iddia etti.