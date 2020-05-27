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aksam.com.tr
  • 27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:40
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Eczacıbaşı VitrA'da ayrılık

Eczacıbaşı VitrA'da ayrılık

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Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA, 32 yaşındaki ABD'li smaçör Sonja Newcombe ile yollarını ayırdı.

Turuncu-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada; 2019-2020 sezonu ara transfer dönemi kapsamında kadrosuna kattığı 1.88 metre boyundaki Sonja Newcombe'ye teşekkür etti. Açıklamada, "Birlikte çalıştığımız kısa sürede bize vermiş olduğu katkılardan ötürü Sonja'ya teşekkür ederiz" denildi.

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FC Barcelona da takip ediyordu: Eski Aslan, Trabzonspor'a gidiyor

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Galatasaray'ın sözleşme yenileme teklifini reddettiği için kadro dışı bırakılan ve sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona erecek olan genç yetenek Mustafa Kapı, Trabzonspor ile anlaştı.

100 milyonluk ayrılık!
100 milyonluk ayrılık!

100 milyonluk ayrılık!

Galatasaray yönetimi; Falcao, Belhanda ve Feghouli'nİn satışında sadece bonservisleri düşünmüyor. Koronavirüs salgını sonrasında futbol ekonomisinde de gelirler inanılmaz şekilde düştü. Sarı-Kırmızılılar, takımda en fazla kazanan isimleri göndererek, maaş yükünden de kurtulmak istiyor.
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