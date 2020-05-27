Eczacıbaşı VitrA'da ayrılık

Turuncu-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada; 2019-2020 sezonu ara transfer dönemi kapsamında kadrosuna kattığı 1.88 metre boyundaki Sonja Newcombe'ye teşekkür etti. Açıklamada, "Birlikte çalıştığımız kısa sürede bize vermiş olduğu katkılardan ötürü Sonja'ya teşekkür ederiz" denildi.
Gelecek sezon takım bütçesini aşağılara çekmeye hazırlanan Beşiktaş'ta takımın en çok kazanan ismi konumunda olan Domagoj Vida'nın satışına zorunlu yeşik ışık yakıldı.
Trabzonspor'u, 6 milyon euro verip Sörloth'un bonservisini aldığı takdirde büyük bir tehlike bekliyor.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un futbolcusu Rahmi Anıl Başaran, Trabzonspor ile sözleşme imzaladı.
Ezeli rakipler transferde de birbirlerine girdi... Fenerbahçe, Galatasarayla prensipte anlaşan DG Sivasspor'un flaş futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ı kapabilmek için adeta kesenin ağzını açtı.
Transferin gözdesi İrfan Can Kahveci kararını verdi. Genç oyuncu menajerine, yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti ve iki kulübün anlaşması halinde Fenerbahçe formasını giymek istediğini söyledi. Sarı-Lacivertliler bonservis sorununu çözmek için arayışlara girdi.
Galatasaray'ın sözleşme yenileme teklifini reddettiği için kadro dışı bırakılan ve sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona erecek olan genç yetenek Mustafa Kapı, Trabzonspor ile anlaştı.
Galatasaray yönetimi; Falcao, Belhanda ve Feghouli'nİn satışında sadece bonservisleri düşünmüyor. Koronavirüs salgını sonrasında futbol ekonomisinde de gelirler inanılmaz şekilde düştü. Sarı-Kırmızılılar, takımda en fazla kazanan isimleri göndererek, maaş yükünden de kurtulmak istiyor.