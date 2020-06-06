Dirk Kuyt, 17 yıllık eşinden boşandı

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Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup kararını verdi Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup kararını verdi Siyah-beyazlılar'ın yeni sezon için kadro yapılanması şekillenmeye başlandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, devre arasında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'u kadroda düşünmüyor. 27 yaşındaki yıldızın yeniden Hollanda ekibine kiralanması bekleniyor.

Al Hilal yolunda Al Hilal yolunda Suudi Arabistan ekibi, Belhanda'yı transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. 5 milyon euro garanti ücret ve bonuslarla birlikte oyuncu ikna edildi.

Menajeri çağrıldı! Menajeri çağrıldı! Trabzonspor Kulübü, Arjantinli yıldızı Jose Sosa'nın yeni mukavelesi konusunda son noktayı koymak üzere...

24'lük kanat Fener'e yakın! 24'lük kanat Fener'e yakın! MLS ekiplerinden Houston'da forma giyen Alberth Elis'in Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi…

Yeni golcü Ada'dan Yeni golcü Ada'dan Galatasaray, Charlton'la mukavelesi bitecek olan Lyle Taylor'la anlaştı. Florin Andone'den memnun kalmayan Sarı-Kırmızılılar, onun için yeni bir girişim yapmayacak. İngiliz basınına göre; Radamel Falcao'nun partneri olacak isim belirlendi ve şimdiden anlaşıldı...

Futbolu bırakıp kendini müziğe vermek istiyor! Futbolu bırakıp kendini müziğe vermek istiyor! Başakşehirli Elia, Hollanda basınından, “vice.com”a konuştu.