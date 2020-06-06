Fenerbahçe'de Elis imzaya yakın

AKŞAM
“futbolcentroamerica.com”un haberine göre; Sarı-Lacivertliler, 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3 yıllık anlaşmaya vardı. Haberde; tarafların imza aşamasına geldiği belirtildi.
FENOMEN RONALDO
Bu arada Inter TV, bir dönem kendi formalarını giyen Fenerbahçeli Emre Belözoğlu ve Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk’la röportaj yaptı. Emre, “Inter’de fenomen Ronaldo’yla oynadım. O günleri unutamam” dedi. Okan Buruk ise, “Inter önce Emre’yi fark etti, daha sonra benimle ilgilendi. Beni Inter’de en çok Zanetti etkilemişti” diye konuştu
Siyah-beyazlılar'ın yeni sezon için kadro yapılanması şekillenmeye başlandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, devre arasında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'u kadroda düşünmüyor. 27 yaşındaki yıldızın yeniden Hollanda ekibine kiralanması bekleniyor.
Suudi Arabistan ekibi, Belhanda'yı transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. 5 milyon euro garanti ücret ve bonuslarla birlikte oyuncu ikna edildi.
Trabzonspor Kulübü, Arjantinli yıldızı Jose Sosa'nın yeni mukavelesi konusunda son noktayı koymak üzere...
MLS ekiplerinden Houston'da forma giyen Alberth Elis'in Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi…
Galatasaray, Charlton'la mukavelesi bitecek olan Lyle Taylor'la anlaştı. Florin Andone'den memnun kalmayan Sarı-Kırmızılılar, onun için yeni bir girişim yapmayacak. İngiliz basınına göre; Radamel Falcao'nun partneri olacak isim belirlendi ve şimdiden anlaşıldı...
Başakşehirli Elia, Hollanda basınından, “vice.com”a konuştu.
Slovak ekibi Trencin'in 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için G.Saray, 500 bin euro önerdi. Ancak İspanyol kulübü Celta Vigo da genç yıldızı istiyor.