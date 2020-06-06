Fenerbahçe'de Elis imzaya yakın

MLS ekiplerinden Houston'da forma giyen Alberth Elis'in Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi…

AKŞAM

“futbolcentroamerica.com”un haberine göre; Sarı-Lacivertliler, 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3 yıllık anlaşmaya vardı. Haberde; tarafların imza aşamasına geldiği belirtildi.

FENOMEN RONALDO

Bu arada Inter TV, bir dönem kendi formalarını giyen Fenerbahçeli Emre Belözoğlu ve Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk’la röportaj yaptı. Emre, “Inter’de fenomen Ronaldo’yla oynadım. O günleri unutamam” dedi. Okan Buruk ise, “Inter önce Emre’yi fark etti, daha sonra benimle ilgilendi. Beni Inter’de en çok Zanetti etkilemişti” diye konuştu

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