Kuyt güvenilmez biri!

Hollandalı spor yorumcusu Jack Van Gelder, Kuyt'u ağır bir şekilde eleştirdi.

AKŞAM

Gelder, Kuyt için: “Dirk Kuyt’u çok iyi tanıyoruz. Çok iyi bir çocuk, ama randevu almaya gelince bu kadar güvenilmez olan biri. Asla geri aramadı. Bu onun can sıkıcı bir özelliği. Oynadığı son yıl idolleşti. Advocaat onu etrafta istemiyor” dedi.