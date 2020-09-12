DG Sivasspor'a Aytemiz Alanyaspor'dan soğuk duş

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Karagümrük-Yeni Malatyaspor maçının ardından Karagümrük-Yeni Malatyaspor maçının ardından Süper Lig'in ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, sezona galibiyetle başlamanın güzel olduğunu söyledi.

‘İlk maçta böyle olursa işimiz zor‘ ‘İlk maçta böyle olursa işimiz zor‘ Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilen Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, kötü oynamadıklarını söyledi.

Sivas'a Alanya'dan soğuk duş Sivas'a Alanya'dan soğuk duş Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olarak sezona puansız başladı. Konuk ekip ise 3 puanla sezona moralli giriş yaptı.

Fener bir transferi daha bitirdi! Sadık + genç bir futbolcu + 500 bin euro Fener bir transferi daha bitirdi! Sadık + genç bir futbolcu + 500 bin euro Fenerbahçe, 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Doğukan Sinik'in transferi için Antalyaspor ile anlaşmaya vardı. Küçük detayların görüşülmesinin ardından resmi açıklama yapılacak. Fenerbahçe, başarılı futbolcu için Antalyaspor'a Sadık Çiftpınar ve genç bir futbolcuyla beraber 500 bin euro ödeyecek.

Sörloth, Leipzig'e transfer oluyor! Trabzonspor resmen açıkladı Sörloth, Leipzig'e transfer oluyor! Trabzonspor resmen açıkladı Trabzonspor, günlerdir haber alamadığı Alexander Sörloth'la ilgili transfer açıklaması yayımladı. Bordo-Mavililer, Norveçli golcü için Leipzig'ten teklif aldıklarını ve bu teklifin değerlendirildiğini açıkladı.