Ege derbisinde Göz-Göz şov: 5-1

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Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ilk hafta maçında Göztepe, Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup etti.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ilk maçında Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup eden Göztepe, rakibi karşısında Süper Lig'deki 9. maçında ilk galibiyetine ulaştı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını penaltından Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan ve Halil Akbunar'ın golleriyle 3-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci yarıda Marcio Mossoro ile farkı 4'e çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip Oğuz Yılmaz'ın golüne engel olamasa da Zlatko Tripic'le bir gol daha buldu ve müsabakadan 5-1 galip ayrıldı.

Göztepe, 1975-1976 sezonunu ilk hafta maçında MKE Ankaragücü'nü de 5-1'lik skorla mağlup etmişti.

İlk haftayı 3 puanla kapatan sarı-kırmızılı takım, maç fazlası ve averajla birinci sırada yer aldı.

Göztepe - Yukatel Denizlispor maçının ardından

DENİZLİSPOR'U İLK KEZ YENDİ



Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'la oynadığı 8 maçta galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, rakibi karşısında ilk galibiyetini 5-1'lik skorla aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, daha önceki 8 maçta sahadan 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrılmıştı.

ALPASLAN ÖZTÜRK GOLLE BAŞLADI



Geçen sezonu 4'ü penaltıdan 7 golle tamamlayan ve Serdar Gürler ile en golcü isim olan Alpaslan Öztürk, ilk hafta maçında Yukatel Denizlispor filelerini penaltı vuruşundan attığı golle havalandırdı.

Geçen sezon takıma dahil olan ancak fazla süre alamayan Atınç Nukan, ilk 11'de çıktığı müsabakada sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti. Atınç Nukan'ın daha önce Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda Beşiktaş formasıyla Akhisarspor'a 1 golü bulunuyordu.

Daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda bir golü bulunan Zlatko Tripic, Süper Lig'de ilk golünü kaydetti.

Denizlispor'un tek golünü kaydeden Oğuz Yılmaz, Süper Lig kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.

GÖZTEPE 2, YUKATEL DENİZLİSPOR'DA 3 YENİ OYUNCU SAHADA

Göztepe'nin transfer ettiği isimlerden kaleci İrfan Can Eğribayat ile hücum oyuncusu Brown Ideye, ilk 11'de yer alırken, diğer yeni isimler Dzenan Burekovic, Kubilay Sönmez, Burak Süleyman ve Cherif Ndiaye yedek soyundu.



Maç kadrosunda yer alan Göztepeli futbolcuların isimleri hazırlanan video ile müsabakadan önce aileleri tarafından anons edildi. Sarı-kırmızılı ekibin attığı gollerden sonra da golleri atanların isimleri yine video ile aileleri tarafından ilan edildi.

Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile ilk maçına çıkan Yukatel Denizlispor'da yeni oyuncular kaleci Cenk Gönen, Marvin Bakalorz ve Muris Mesanovic ilk 11'de şans bulurken, diğer transferler Sakıb Aytaç, Özer Özdemir ve Angelo Sagal'ın yanı sıra profesyonel sözleşme imzalanan altyapı oyuncusu Muhammed Eren Kıryolcu da yedekler arasında yer aldı.

Göztepe Kulübünün altyapısından yetişen ve 2004-2005'te sarı kırmızılı ekibin kadrosunda alan Cenk Gönen, eski takımına rakip oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

8. dakikada sol kanattan Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Rodallega ile mücadele eden Alpaslan'ın yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı 10. dakikada kullanan Alpaslan Öztürk takımını 1-0 öne geçirdi.

16. dakikada sol kanattan Bergdich'in yaptığı ortada kaleci İrfan Can'ın müdahale ettiği top Mesanovic'e kadar gelmesine rağmen bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

25. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içindeki Atınç Nukan, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-0.

43. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Soner Aydoğdu'nun pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü Göztepe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

Karşılaşmanın 51. dakikasında Göztepe farkı 4'e çıkardı. Ceza sahası içinde Brown'la paslaşan Mossoro penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 4-0.

62. dakikada sağ kanattan Lopes'in ortasında Oğuz kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1.

71. dakikada Göztepe farkı tekrar 4'e çıkardı. Yaklaşık 30 metre uzakta topla buluşan Tripic'in güzel vuruşunda top filelere gitti: 5-1.

77. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada topa iyi yükselen Kubilay'ın vuruşunda direğe de çarpan top auta gitti.

Karşılaşma Göztepe'nin 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Alpaslan Dedeş

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan (Dk. 86 Titi), Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 80 Burekovic), Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan (Dk. 86 Efe Binici), Tripic, Mossoro (Dk. 61 Kubilay Sönmez), Brown (Dk. 80 Cherif Ndiaye)

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Aissati (Dk. 65 Recep Niyaz), Murawski, Bakalorz (Dk. 82 Özgür Çek), Sacko, Mesanovic (Dk. 54 Sagal), Rodallega

Goller: Dk. 10 Alpaslan Öztürk (Penaltıdan), Dk. 25 Atınç Nukan, Dk. 43 Halil Akbunar, Dk. 50 Mossoro, Dk. 71 Tripic (Göztepe), Dk. 62 Oğuz Yılmaz (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Rodallega, Dk. 23 Murawski, Dk. 28 Mustafa Yumlu (Yukatel Denizlispor)