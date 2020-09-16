Cengiz Ünder, Leicester City yolcusu

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Premier Lig ekibi Leicester City'ye transfer oluyor.

A Milli Futbol Takımımızın iki yıldızı Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü aynı takımda buluşuyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Roma ve Leicester Cty'nin Cengiz Ünder için 3 milyon euro kiralama ücreti ve 25 milyon euro satın alma opsiyonu konusunda anlaştığını duyurdu.

Leicester City'ye 2025 yılına kadar imza atacak olan Cengiz Ünder ise yıllık 3,5 milyon Euro kazanacak.

Cengiz Ünder, Leicester City'de Altınordu'dan birlikte yetiştiği Çağlar Söyüncü ile buluşmuş olacak.

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