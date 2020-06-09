Caner ve Gökhan inşallah kalır

Erdal Torunoğulları, Beşiktaş'la sözleşmesi biten yıldızların durumunu değerlendirdi. Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan iki yıldız için Erdal Torunoğulları, “Onlar da artık Beşiktaş'ın bu süreçteki kaybını göz önünde bulundurur ve inşallah bir anlaşmaya varmış oluruz” diye konuştu.

AKŞAM

Beşiktai Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanması Sorumlusu Erdal Torunoğulları önemli konularda düşüncelerini aktardı. Koronavirüs salgını nedeniyle 2.5 ay Hollanda’da kalan Erdal Torunoğulları, normalleşme sürecinin başlamasının ardından karayolu ile Türkiye’ye döndü. Torunoğulları, Kapıkule Sınır Kapısı’nda, açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek ve hakkında transfer söylentileri de çıkan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile sözleşme yenilemek istediklerinin altını çizen Erdal Torunoğulları şu ifadeleri kullandı:

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KONUŞACAĞIZ, BAKACAĞIZ

“Tabii ki bizim sözleşme yapmak, yenilemek istediğimiz oyuncularımız da var. Bunların başında Gökhan, Caner ve Atiba geliyor. İnşallah bir noktada anlaşırız. Onlar da artık Beşiktaş’ın bu süreçteki kaybını, özellikle bu virüs sürecinde takımın çok kaybı oldu, onları da göz önünde bulundurarak bir anlaşma yapmış oluruz inşallah. Gökhan, Caner ve Atiba’nın da sözleşmesi sona eriyor. Son durumda başkan mutlaka görüşmeler yapmıştır. Ben son 2,5 aydır Türkiye’de değildim ama arkadaşlarla sürekli iletişim halindeyiz. Sayın başkanımızla da günlük kontak halindeyiz. Konuşacağız, bakacağız. İnşallah Beşiktaş’ta kalmalarını sağlarız.”

TRANSFER DÖNEMİ UZAMALI

Torunoğulları: “Kiralıklar geri dönecektir, yerlerine yenileri gelecektir. Bunlar olağan şeyler. Bizim ilk önce şu 8 maçı görmemiz gerekiyor. Tahminim bu sene transfer dönemi de uzayacak gibi, zaten uzaması da gerekiyor. Ama her şeyden önce bir önümüzü görmemiz gerekiyor.”

ZOET DE OLABİLİR

Torunoğulları: “Tabii bir kaleciye ihtiyacımız var. Üst düzey bir kaleci almamız gerekiyor. Diğer oyunculara bakacağız. Belki Zoet de o listede olabilir. Çünkü bir çok kaleci adayımız vardı. İnşallah bir tanesiyle ortak noktada buluşuruz. Görüştüğümüz hem yabancı hem de yerli kaleciler var.”

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