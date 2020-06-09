Kartal'a yâr olmadı

Beşiktaş'ın ilgilendiği oyunculardan biri olan Aitor Cantalapiedra, Yunanistan'ın Panathinaikos kulübüyle anlaştı.

AKŞAM

Tweente ile sözleşmesi biten 24 yaşındaki İspanyol oyuncunun bonservisi elindeydi. Feyenoord da Leroy Fer’i geri döndürmek ve Beşiktaş ile olan anlaşmasını iptal ettirmek için çabalıyor.

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