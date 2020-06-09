Çantasını hazırladı! Koptu geliyor...

İngiltere'de skandal olay! Büyük sorumsuzluk son anda fark edildi

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Manchester United'ın İngiltere Championship ekibi Stoke City ile yapacağı hazırlık maçı, Stoke City'den bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla dakikalar kala iptal edildi.