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aksam.com.tr
  • 10 Haziran 2020 Çarşamba 08:00
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Çantasını hazırladı! Koptu geliyor...

Çantasını hazırladı! Koptu geliyor...

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Beşiktaş'la ismi anılan Manchester City'nin Şilili kalecisi Claudio Bravo'nun bavulunu hazırlayıp, bagajlarını ambalajlamaya başladığı belirtildi

AKŞAM

Şili basını, Manchester City’nin yeni sezon hazırlıklarında yer almayan kaleciyle Beşiktaş’ın görüştüğünü öne sürdü.

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Çantasını hazırladı! Koptu geliyor...
Çantasını hazırladı! Koptu geliyor...

Çantasını hazırladı! Koptu geliyor...

Beşiktaş'la ismi anılan Manchester City'nin Şilili kalecisi Claudio Bravo'nun bavulunu hazırlayıp, bagajlarını ambalajlamaya başladığı belirtildi

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Beşiktaş'a kötü haber

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