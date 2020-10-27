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aksam.com.tr
  • 27 Ekim 2020 Salı 10:44
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Caner Erkin ve Gökhan Gönül'den Fenerbahçe'ye muhteşem geri dönüş

Caner Erkin ve Gökhan Gönül'den Fenerbahçe'ye muhteşem geri dönüş

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Fenerbahçe'den ayrıldıkları 2016 yazından sonra yaz transfer döneminde sarı-lacivertlilere geri dönen Caner Erkin ve Gökhan Gönül, performanslarıyla göz dolduruyor. Tecrübeli ikili, ilk 6 haftada 5 gole etki ederek Süper Lig'in "en iyileri" arasına girdi.

Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Gökhan Gönül mutluluğu... Beşiktaş'la sözleşmeleri biten ve 4 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Caner Erkin ile Gökhan Gönül performanslarıyla göz kamaştırıyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, son olarak Trabzon maçına da damga vuran ikiliden Caner, sarı-lacivertli formayla ligde 6 maçta 3 asist yaparken, Gökhan Gönül ise 5 maçta 1 gol, 1 asistlik grafik sergiledi. Erkin, ligin en fazla isabetli orta açan bek futbolcusu. 32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 6 haftada 15 isabetli ortayla bu alanda lider durumda. (Toplamda 58 orta denemesi).

TOP KAPMADA ZİRVE GÖKHAN'IN

Aynı zamanda 13 kornerle en fazla başarılı korner kullanan oyuncu olan 'Fişek'in 8 isabetli frikiği bulunuyor. Gökhan Gönül de sağ bekte Caner'den aşağı kalmadı. Rize deplasmanında kritik bir gol atan, Trabzon'a karşı ise 1 asist yapan Gönül, hücum dışında savunma anlamında da başarılı bir performans sergiliyor. 35 yaşındaki futbolcu oynadığı 5 maçta 16 kez top kaptı ve bu alanda ligin en başarılı beki durumunda. Caner ise 9 top kapma başarısıyla ilk 10 arasında 7. sırada.

5Kanarya geçen sezonun tamamında kornerden bulduğu gole bu sezon ilk 6 haftada ulaştı (5 gol/Caner- Gökhan farkı).

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