Ve Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni görevi belli oluyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının 2020-2021 sezonu yapılanmasına dair Emre Belözoğlu ile teknik direktör Erol Bulut’un katılımıyla 28 Ekim Çarşamba günü birer toplantı ve imza töreni düzenleneceği bildirildi.
Emre Belözoğlu’nun yeni görevi ve sorumluluklarının açıklanacağı toplantının saat 14.00’te, Erol Bulut’un basın toplantısının ise saat 16.00’da Ülker Stadı 1907 Tribünü’nde gerçekleştirileceği kaydedildi.
Tecrübeli çalıştırıcının açıklamaları sonrası Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. 7 isim başkan adaylığı için çalışmalara başladı. Duygun Yarsuvat'ın çatı adayının Mehmet Cansun olduğu dile getirildi. Fatih Terim'in adaylığı konusunda ise ‘tam destek' şartı gerekiyor.
Fransa Ligue 1 ekibi Lille, deplasmanda Nice ile 1-1 berabere kaldı. Lille'in golü 58'de Burak Yılmaz'dan geldi. Tecrübeli forvet, 79. dakikada kendisini oyundan alan hocası Christophe Galtier'e art arda küfürler savurduğu kameralara yansıdı. Milli futbolcumuzun ceza alıp almayacağı merak konusu.
Lille'in Nice ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Burak Yılmaz, 79. dakikada oyundan alınmış ve yedek kulübesinde hocası Christophe Galtier'e art arda küfürler savurmuştu. 54 yaşındaki teknik adam konuyla ilgili açıklama yaptı.
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, 3-1 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı.
İrfan Can Kahveci'yi izlemek için İstanbul'a gelen ancak uçağın rötar yapması sebebiyle maçı kaçıran Lyon Baş Gözlemcisi Bruno Cheyrou, Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde de stattaydı. Ünlü futbol adamı; Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Serkan Asan ve Ozan Tufan'ı dikkatle izleyerek bol bol not aldı. Bruno Cheyrou'nun devre arasına kadar bu 4 ismi takip edeceği öğrenildi.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı yorumlayan Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hasretine bu sezon son vereceğini söyledi.