Ve Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni görevi belli oluyor

SPOR GÜNDEMİ

Terim, seçim ateşini yaktı! Terim, seçim ateşini yaktı! Tecrübeli çalıştırıcının açıklamaları sonrası Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. 7 isim başkan adaylığı için çalışmalara başladı. Duygun Yarsuvat'ın çatı adayının Mehmet Cansun olduğu dile getirildi. Fatih Terim'in adaylığı konusunda ise ‘tam destek' şartı gerekiyor.

Hocasına ettiği küfürler kameralara yansıdı! Hocasına ettiği küfürler kameralara yansıdı! Fransa Ligue 1 ekibi Lille, deplasmanda Nice ile 1-1 berabere kaldı. Lille'in golü 58'de Burak Yılmaz'dan geldi. Tecrübeli forvet, 79. dakikada kendisini oyundan alan hocası Christophe Galtier'e art arda küfürler savurduğu kameralara yansıdı. Milli futbolcumuzun ceza alıp almayacağı merak konusu.

Ve hocasından Burak'a küfür cevabı geldi! Ve hocasından Burak'a küfür cevabı geldi! Lille'in Nice ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Burak Yılmaz, 79. dakikada oyundan alınmış ve yedek kulübesinde hocası Christophe Galtier'e art arda küfürler savurmuştu. 54 yaşındaki teknik adam konuyla ilgili açıklama yaptı.

'Caner Erkin, ileride F.Bahçe'ye sorun olabilir' 'Caner Erkin, ileride F.Bahçe'ye sorun olabilir' Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, 3-1 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı.

Fener-Trabzon maçında 4 ismi izlemeye geldiler Fener-Trabzon maçında 4 ismi izlemeye geldiler İrfan Can Kahveci'yi izlemek için İstanbul'a gelen ancak uçağın rötar yapması sebebiyle maçı kaçıran Lyon Baş Gözlemcisi Bruno Cheyrou, Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde de stattaydı. Ünlü futbol adamı; Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Serkan Asan ve Ozan Tufan'ı dikkatle izleyerek bol bol not aldı. Bruno Cheyrou'nun devre arasına kadar bu 4 ismi takip edeceği öğrenildi.