Bogdan Stancu: 'Beşiktaş'a karşı savaştık'

Gençlerbirliği'nin Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyet golünü getiren Bogdan Stancu maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş'a karşı savaştıklarını ifade eden Stancu, "Beşiktaş'a karşı oynamak her zaman zordur. İyi çalıştık, iyi oynadık. Kompakt durduk, savaştık. Bu 3 puan bize büyük güven verecek. Hocalar hakkında konuşmayı, kıyas yapmayı sevmiyorum. Mert Nobre takım arkadaşımdı, şimdi hocam. Güzel futbol oynama mentalitesine sahip. Umarım, uzun süre bizimle beraber olur." dedi.
Berat Özdemir ise "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birini, deplasmanda yendik. Beşiktaş'ı her yönüyle analiz ettik. Nobre hocam bize çok güzel anlattı. Galip geldiğimiz için mutluyuz." şeklinde konuştu.
Gençlerbirliği'nin yeni transferi Dominik Furman da "Benim için çok özel bir galibiyet oldu. İlk maçımdı. İyi oynadık. Zor bir stadyumda galibiyet aldık." açıklamasında bulundu.
Galatasaray'a karşı muhteşem bir gol atarak 3 puanı getiren Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, Leicester City forması giyen sağ kanat Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Domagoj Vida hakkında bomba bir iddiada bulundu.
Galatasaray'ın İngiltere'den transferi Etebo, 1-0 mağlup oldukları Kasımpaşa maçını değerlendirdi.
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Omar Elabdellaoui, 1-0 Galatasaray'ın yenilgisiyle sona eren Kasımpaşa-Galatasaray maçını değerlendirdi.