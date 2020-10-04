Bogdan Stancu: 'Beşiktaş'a karşı savaştık'

Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasında maçın tek golünü atan Bogdn Stancu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği'nin Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyet golünü getiren Bogdan Stancu maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş'a karşı savaştıklarını ifade eden Stancu, "Beşiktaş'a karşı oynamak her zaman zordur. İyi çalıştık, iyi oynadık. Kompakt durduk, savaştık. Bu 3 puan bize büyük güven verecek. Hocalar hakkında konuşmayı, kıyas yapmayı sevmiyorum. Mert Nobre takım arkadaşımdı, şimdi hocam. Güzel futbol oynama mentalitesine sahip. Umarım, uzun süre bizimle beraber olur." dedi.

Beşiktaş kayıplarda: 0-1

Berat Özdemir ise "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birini, deplasmanda yendik. Beşiktaş'ı her yönüyle analiz ettik. Nobre hocam bize çok güzel anlattı. Galip geldiğimiz için mutluyuz." şeklinde konuştu.

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Gençlerbirliği'nin yeni transferi Dominik Furman da "Benim için çok özel bir galibiyet oldu. İlk maçımdı. İyi oynadık. Zor bir stadyumda galibiyet aldık." açıklamasında bulundu.

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