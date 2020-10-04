Gençler, 20 yıl sonra Beşiktaş deplasmanında güldü

Vodafone Park'ta Bogdan Stancu'nun golüyle 3 puanı alan kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş'ı ligde deplasmanda 20 Aralık 2000'den sonra ilk kez mağlup etti.
Söz konusu tarihte rakibini o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda 3-0 yenen başkent temsilcisi, aradan geçen yaklaşık 20 yıl sonra Dolmabahçe'de ilk 3 puan sevincini yaşadı.
DEPLASMANDA 2. GALİBİYET
Gençlerbirliği, lig tarihinde Beşiktaş'ı deplasmanda ikinci kez mağlup etti.
Kırmızı-siyahlılar, 2000-2001 sezonu sonrası Beşiktaş deplasmanında bir kez daha galip geldi. Toplamda İstanbul'da oynanan 47 lig maçında Beşiktaş'ın 31 galibiyeti bulunurken, 14 karşılaşma da berabere bitti.
GENÇLERBİRLİĞİ 4 MAÇ SONRA GOL BULDU
Gençlerbirliği, 4 maç sonra rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Geçen sezonun son 2 haftası ile bu sezon oynadığı ilk iki maçta gol atamayan Gençlerbirliği, bu hasretini Beşiktaş deplasmanında 8. dakikada Stancu'yla dindirdi. Bu gol ayrıca kırmızı-siyahlılara 3 puanı getirdi.
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenen Gençlerbirliği, yaklaşık 20 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.
Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkan Josef de Souza, 1-0'lık mağlubiyete rağmen sahanın en çok top kapan, ikili mücadele kazanan ve isabetli pas atan ismi oldu.
Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u farklı mağlup etti: 6-0.
Süper Lig'in 4. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 6-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Milli takım arasına lider girmek istiyorduk. Amacımız oydu." dedi.
Fransa Ligue 1'de Lille, milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Rangers'a elenerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray, transfer dönemindeki son 48 saati hareketli geçirecek.