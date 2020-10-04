Beşiktaş kayıplarda: 0-1

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Başkent ekibine galibiyeti getiren gol, 8. dakikada tecrübeli forvet Bogdan Stancu'dan geldi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla kötü gidişatını durduramazken, gelecek için de hiç iyi sinyaller vermedi. Ankara temsilcisi ise ligdeki ilk golünü atarak; ilk galibiyetini aldı.

Ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Bekleneni veremeyen ev sahibinde teknik direktör Sergen Yalçın, 4-1 yenildikleri Konyaspor maçının 11'inden 6 ismi değiştirerek maça çıktı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 1-0 kazandı ve siyah-beyazlılar kötü gidişe son veremedi. Başkent ekibine galibiyeti getiren gol, 8. dakikada Rumen golcü Bogdan Stancu'nun ayağından geldi.

Kalan dakikalarda Beşiktaş'ın baskısı sonuç vermezken, siyah-beyazlılarda Welinton 75. dakikada sakatlanarak kenara gelmek zorunda kaldı.

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GENÇLER'DEN İLK GOL, İLK GALİBİYET

Bu sonucun ardından sezonun ilk golünü atan ve ilk galibiyetini alan Gençlerbirliği, puanını 4 yaptı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Beşiktaş ise 4 puanda kaldı.

Ligin 5. haftasında bay geçecek olan Beşiktaş 6. haftada deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise 5. haftada evinde Denizlispor'u konuk edecek.

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PAOK ve Rio Ave ile oynadığı Avrupa kupası maçlarında da galibiyet yüzü göremeyen siyah-beyazlılar, böylelikle 6 resmi maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi aldı.

SERGEN YALÇIN'IN BU SEZON KULÜBEDE GALİBİYETİ YOK



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından izolasyon sürecinde takımının başında yer alamayan Sergen Yalçın, bu sezon galibiyet görmedi.

Siyah-beyazlı takımın başında PAOK maçına çıkan Yalçın, Yunan ekibine 3-1 yenilirken daha sonra oynana Rio Ave ve Konyaspor maçlarında kulübede görev yaptı. Beşiktaş bu maçların tümünde sahadan mağlup ayrıldı. Beşiktaş'ın puan aldığı Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında ise yardımcı antrenör Murat Şahin kulübede yer almıştı.

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NOBRE İLK GALİBİYETİNİ ESKİ TAKIMINA KARŞI ALDI



Profesyonel futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre, kırmızı-siyahlı takımla ilk galibiyetini eski takımı karşısında yaşadı.

Ligde bir haftayı bay geçen, oynadığı ilk iki maçta ise birer yenilgi ve beraberlik alan başkent temsilcisi, bu sezonki ilk 3 puanını Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek kazandı. Bu galibiyet Nobre'nin profesyonel teknik adamlık kariyerindeki ilk 3 puanı da oldu.

Josef de Souza geçer not aldı

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

8. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Furman'ın sağdan ortasında, ceza sahası içinde iyi yükselen Stancu, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

19. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Ersin tehlikeyi önledi.

38. dakikada sol taraftan Gökhan Töre'nin kullandığı köşe vuruşunda, Montero'nun kafayla kaleye gönderdi meşin yuvarlak yandan auta gitti.

42. dakikada De Souza'nın uzaktan şutunda, kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi.

45+1. dakikada De Souza, orta sahada kaptığı topla hızla hücuma çıkarak meşin yuvarlağı sağdan bindiren Gökhan Töre'ye verdi. Gökhan Töre'nin ceza sahası içinde müsait pozisyonda şutunu kaleci kurtardı.

Mücadelenin ilk yarısı başkent ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

62. dakikada Mensah'ın uzaktan şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

65. dakikada paslaşarak ceza sahasına giren Gençlerbirliği'nde Berak Özdemir'in şutu sonrası kaleye giden topu Montero çizgi üzerinde engelledi.

80. dakikada Candeias'ın sağdan ortasında, Ayite ceza sahası içinde müsait pozisyonda topa dokunamadı.

83. dakikada Hasic'in soldan ortasında Güven Yalçın topa arka direkte kafayla vururken, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

85. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ortasında De Souza topu kafayla kaleye gönderdi, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından içeri gönderdiği topa arka direkte Hasic'in vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

90+3. dakikada Beşiktaş savunmasını ikiye bir yakalayan Gençlerbirliği'nde Candeias sağdan ceza sahasına girerek topu Sio'ya çıkardı. Sio'nun ilk vuruşu kaleci Ersin Destanoğlu'ndan dönerken pozisyonun devamında kaleciden sıyrılan Gençlerbirliği oyuncusu topu üstten auta attı.

Karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Serkan Ok, Ali Saygın Ögel

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Montero, Welinton (Dk. 76 Ljajic), Rıdvan Yılmaz, De Souza, Gökhan Töre (Dk. 76 Hasic), Atiba, Dorukhan Toköz (Dk. 46 Mensah), Boyd (Dk. 64 Larin), Aboubakar (Dk. 64 Güven Yalçın)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Angelo, Polomat (Dk. 83 Halil İbrahim Pehlivan), Motta, Furman (Dk. 67 Ayite), Sefa Yılmaz (Dk. 68 Mustafa Çeçenoğlu), Berat Özdemir, Candeias, Stancu (Dk. 77 Sio)

Gol: Dk. 8 Stancu (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 40 Rıdvan Yılmaz, Dk. 88 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 50 Polomat, Dk. 88 Sio (Gençlerbirliği)