B.B. Erzurumspor yokuş aşağı... Hüseyin Çimşir de deva olamadı

Beşiktaş Aboubakar'dan servet kazanacak! İşte dudak uçuklatan rakam

Beşiktaş, 28 yaşındaki başarılı forvetle 3 yıllık ve her yılı performans opsiyonlu sözleşme imzaladı. Kamerunlu yıldız Siyah-Beyazlı kulüpten yıllık 13 milyon TL alacak. Serbest kalır maddesi ise 11 milyon euro.