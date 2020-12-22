B.B. Erzurumspor yokuş aşağı... Hüseyin Çimşir de deva olamadı

Teknik direktör Mehmet Özdilek ile ikinci kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren mavi-beyazlı ekip, sezon öncesinde transferlerle kadrosunu güçlendirdi.
Özdilek yönetiminde oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 9 maçta 9 puan topladı ve puan sıralamasında alt sıralarda yer aldı.
Ligin 10. haftasında Fraport TAV Antalyaspor maçında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından Mehmet Özdilek takımla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
ÇİMŞİR YÖNETİMİNDE 4 MAÇTA PUAN YOK
Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine getirilen ve takımla 1+1 yıllık anlaşma sağlayan Hüseyin Çimşir, alınan kötü sonuçlara çözüm bulamadı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çimşir yönetiminde ligde çıktığı 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda kalesinde 10 gol gören Erzurum ekibi, rakiplerinin filelerini havalandıramadı.
13. haftadaki Beşiktaş deplasmanında yaşanan 4-0'lık yenilgiden sonra Hüseyin Çimşir'le de yollar ayrıldı.
Ligde son galibiyetini 3. haftada alan mavi-beyazlı ekip, galibiyet hasretini 10 maça çıkardı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, puan tablosunda 21. ve son sırada yer alıyor.
Beşiktaş, 28 yaşındaki başarılı forvetle 3 yıllık ve her yılı performans opsiyonlu sözleşme imzaladı. Kamerunlu yıldız Siyah-Beyazlı kulüpten yıllık 13 milyon TL alacak. Serbest kalır maddesi ise 11 milyon euro.
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Göztepe maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray'ın devre arasında ücretine zam yapmaya hazırlandığı Taylan Antalyalı'ya İtalyan ekipleri Sassuolo, Bologba ve Cagliari talip oldu. Ocak ayında Marcao'ya teklif bekleyen Cimbom, Taylan'ı satmaya sıcak bakmıyor.
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Marcelo Saracchi ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, milli sol bek Umut Meraş için Le Havre'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
Süper Lig'de henüz 13 hafta geride kalmış olmasına rağmen Tisserand ve Lemos'un yaptığı hatalardan epey canı yanan Fenerbahçe, devre arasında stoper transfer yapmaya hazırlanıyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun Arsenal'de forma giyen Sokratis Papastathopulos için geçtiğimiz günlerde Londra'ya gittiği ortaya çıktı. İngiliz ekibinde kadroya giremeyen 32 yaşındaki savunmacının Sarı-Lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.