Başkan Göksel Gümüşdağ ve CEO Mustafa Eröğüt'ten Martin Skrtel'e ziyaret

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve CEO’muz Mustafa Eröğüt, aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat edilen Slovak futbolcumuz Martin Skrtel'i, tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu" denildi.
Futbolun Uçan Hollandalısı Robin van Persie, Fenerbahçe'ye transferinden önce Manchester United'da yaşanan gelişmeleri anlattı.
Fenerbahçe, tartışmalı bir şekilde sözleşmesini fesheden Max Kruse ile tazminat konusunda anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.
• "Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır."
ARKA PLAN
• Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, koronavirüs salgını sürecinde maaşını alamamış ve sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
• Sarı-lacivertli yönetimin sunduğu teklifleri kabul etmeyen Alman futbolcu, kulübe ihtarname çekerek 3 aylık alacaklarının ödenmesini talep etmiş ve konuyu FIFA'ya taşımıştı.
Galatasaray, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Devre arasında stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Sevilla'nın 23 yaşındaki Fransız savunmacısı Joris Gnagnon için girişimlere başladı.
DETAY
• Sevilla, Gnagnon'u 2,5 yıl önce 13,5 milyon euro karşılığında Rennes'ten kadrosuna katmıştı.
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve kulüp CEO'su Mustafa Eröğüt, aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat edilen Martin Skrtel'i hastanede ziyaret etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayıncı kuruluş ile 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.