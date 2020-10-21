Başakşehir'i yıkan adam konuştu

Medipol Başakşehir'e attığı 2 golle maça damgasını vuran Leipzig'li Angelino, 2-0 biten maçı değerlendirdi.

RB Leipzig'in Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçta 2 gol birden atan Angelino, karşılaşma sonrasında konuştu.

Gol atmasının önemli olmadığını belirten İspanyol futbolcu, "Takımıma galibiyette yardımcı olduğum için çok mutluyum, en önemlisi takımdır. İyi bir sonuç aldık, en önemlisi bu." dedi.

Gruptaki Manchester United maçından önce lige odaklanacaklarını kaydeden Angelino, "Önce Cumartesi günkü maça odaklanacağız, ligde de savaşıyoruz. Önce ona, sonra Şampiyonlar Ligi'ne bakacağız." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'den kötü başlangıç: 2-0

Okan Buruk: Takımımın performansından memnunum, herkesin birbirini yenebileceği bir grup

Julian Nagelsmann: Başakşehir, fırsatları değerlendiremedi