Başakşehir'i yıkan adam konuştu

RB Leipzig'in Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçta 2 gol birden atan Angelino, karşılaşma sonrasında konuştu.
Gol atmasının önemli olmadığını belirten İspanyol futbolcu, "Takımıma galibiyette yardımcı olduğum için çok mutluyum, en önemlisi takımdır. İyi bir sonuç aldık, en önemlisi bu." dedi.
Gruptaki Manchester United maçından önce lige odaklanacaklarını kaydeden Angelino, "Önce Cumartesi günkü maça odaklanacağız, ligde de savaşıyoruz. Önce ona, sonra Şampiyonlar Ligi'ne bakacağız." ifadelerini kullandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu, F ve G gruplarında oynanan birer maçla başladı.
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