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aksam.com.tr
  • 21 Ekim 2020 Çarşamba 00:49
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Julian Nagelsmann: Başakşehir, fırsatları değerlendiremedi

Julian Nagelsmann: Başakşehir, fırsatları değerlendiremedi

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RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 2-0 kazandıkları Başakşehir maçını değerlendirdi.

RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Başakşehir'i Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Kazanmayı hak ettiklerini belirten genç teknik adam, "Bence kazanmayı hak ettik. Belki sezonun en iyi maçını oynamadık. İlk 20 dakika iyiydik, 2-0 öne geçtik ve bunu hak etmiştik. 2. golden sonra biraz yorulduk ve Başakşehir'e alanlar açıldı ama onlar da çok fazla şans yaratamadı. 2. yarıda 3-4 iyi kontra atak geliştirdik, 3. golü atabilirdik. Savunma yaptığımızda da iyi savunma yaptık." dedi.

Başakşehir'den kötü başlangıç: 2-0

"İLK HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK"

İyi oynamadan kazanmanın da önemli olduğunu söyleyen Nagelsmann, "Belki en iyi maçımız değildi ama bazen sezonun bu aşamasında galibiyet gerekir ve bunu başardık. Umarım Manchester United maçını da kazanırız ve 6 puana yükseliriz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak." ifadelerini kullandı.

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