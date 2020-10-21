  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Okan Buruk: Takımımın performansından memnunum, herkesin birbirini yenebileceği bir grup
  • 21 Ekim 2020 Çarşamba 00:27
  • |
  • Son Güncelleme:

Okan Buruk: Takımımın performansından memnunum, herkesin birbirini yenebileceği bir grup

Okan Buruk: Takımımın performansından memnunum, herkesin birbirini yenebileceği bir grup

Paylaş

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 kaybettikleri, RB Leipzig maçını değerlendirdi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 mağlup oldukları Leipzig karşılaşması değerlendirdi.

Kötü goller yediklerini ve oyun olarak oyuncularının performansını tebrik ettiğini söyleyen Buruk, "0-0'ken kaçırdığımız gol çok netti, 1-0 öne geçsek çok başka bir maç olabilirdi. Kötü goller yedik, 1-0'dan sonra da pozisyon bulduk. Uzum zamandır, Leipzig'e bu kadar pozisyon bulan, oyununu kabul ettiren, maç boyunca üstünlüğünü koyan bir takım yoktur. Oyun olarak da rakibi kendi sahasına hapsettik. Daha çok pozisyon üretmemiz gerekiyordu. 2. yarıda 5'li savunmaya döndüler, orada belki daha yaratıcı işler yapabilirdik. Ben oyun olarak oyuncularımın performansından memnunum." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'den kötü başlangıç: 2-0

"CAİÇARA'NIN DURUMU KÖTÜ"

Brezilyalı oyuncu Caiçara'nın sakatlığı ile ilgili de bilgi veren Okan Buruk, "Caiçara'nın durumu kötü gözüküyor, aşil tendonunda problem var. İnşallah çok büyük bir şey yoktur. Çok iyi niyetli, çıkana kadar da çok iyi oynuyordu." şeklinde konuştu.

Genç teknik adam, grupta herkesin herkesi yenebilecek güçte olduğunu belirterek, "Bugün de gördük, kimseden korkmamak gerekiyor, herkesle başa baş oynayabiliyorsun. PSG'ye karşı elimizden geleni yapacağız. Gözüktü ki herkesin birbirini yenebileceği bir grup olacak. Ben özellikle takımımın performansından memnun kaldım. Önümüzdeki hafta oyuncu kalitesi olarak daha iyi bir takımla oynayacağız ama elimizden geleni yapacağız." sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk gün sona erdi

Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçlarında Juventus ve Club Brugge galip

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Başakşehir'den kötü başlangıç
Başakşehir'den kötü başlangıç

Başakşehir'den kötü başlangıç

'Başakşehir, fırsatları değerlendiremedi'
'Başakşehir, fırsatları değerlendiremedi'

'Başakşehir, fırsatları değerlendiremedi'

'Takımımın performansından memnunum, herkes birbirini yenebilir'
'Takımımın performansından memnunum, herkes birbirini yenebilir'

'Takımımın performansından memnunum, herkes birbirini yenebilir'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

İlk maçlarda Juventus ve Club Brugge galip
İlk maçlarda Juventus ve Club Brugge galip

İlk maçlarda Juventus ve Club Brugge galip

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu, F ve G gruplarında oynanan birer maçla başladı.

Kriz tırmanıyor! Soyunma odasında bekledi, ısınmaya bile çıkmadı!
Kriz tırmanıyor! Soyunma odasında bekledi, ısınmaya bile çıkmadı!

Kriz tırmanıyor! Soyunma odasında bekledi, ısınmaya bile çıkmadı!

Galatasaray'da maaş indirimini kabul etmeyen ancak yönetimin buna rağmen ücretini indirimli ödediği Sofiane Feghouli, FIFA'ya başvurmuştu. Cezayirli futbolcu dün oynanan Alanyaspor maçında da kriz çıkardı.

PFDK sevkleri açıklandı
PFDK sevkleri açıklandı

PFDK sevkleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora'ya göre Seie A tamamlanamayabilir
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora'ya göre Seie A tamamlanamayabilir

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora'ya göre Seie A tamamlanamayabilir

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, İtalya Serie A'nın oynandığını ancak ligin sonunun getirilip getirilemeyeceğinden emin olmadığını, lig yönetiminin alternatif planları düşünmesi gerektiğini söyledi.

Seri transferi Nice yüzünden yattı
Seri transferi Nice yüzünden yattı

Seri transferi Nice yüzünden yattı

Galatasaray'ın transfer sezonunda yeniden sarı-kırmızılı formayı giydirmek için uğraş verdiği Jean Michael Seri, Fransa'nın Nice kulübünden gelen "bekle" mesajı nedeniyle İstanbul'a gelmediği ortaya çıktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.