Okan Buruk: Takımımın performansından memnunum, herkesin birbirini yenebileceği bir grup

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 kaybettikleri, RB Leipzig maçını değerlendirdi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 mağlup oldukları Leipzig karşılaşması değerlendirdi.

Kötü goller yediklerini ve oyun olarak oyuncularının performansını tebrik ettiğini söyleyen Buruk, "0-0'ken kaçırdığımız gol çok netti, 1-0 öne geçsek çok başka bir maç olabilirdi. Kötü goller yedik, 1-0'dan sonra da pozisyon bulduk. Uzum zamandır, Leipzig'e bu kadar pozisyon bulan, oyununu kabul ettiren, maç boyunca üstünlüğünü koyan bir takım yoktur. Oyun olarak da rakibi kendi sahasına hapsettik. Daha çok pozisyon üretmemiz gerekiyordu. 2. yarıda 5'li savunmaya döndüler, orada belki daha yaratıcı işler yapabilirdik. Ben oyun olarak oyuncularımın performansından memnunum." ifadelerini kullandı.

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"CAİÇARA'NIN DURUMU KÖTÜ"

Brezilyalı oyuncu Caiçara'nın sakatlığı ile ilgili de bilgi veren Okan Buruk, "Caiçara'nın durumu kötü gözüküyor, aşil tendonunda problem var. İnşallah çok büyük bir şey yoktur. Çok iyi niyetli, çıkana kadar da çok iyi oynuyordu." şeklinde konuştu.

Genç teknik adam, grupta herkesin herkesi yenebilecek güçte olduğunu belirterek, "Bugün de gördük, kimseden korkmamak gerekiyor, herkesle başa baş oynayabiliyorsun. PSG'ye karşı elimizden geleni yapacağız. Gözüktü ki herkesin birbirini yenebileceği bir grup olacak. Ben özellikle takımımın performansından memnun kaldım. Önümüzdeki hafta oyuncu kalitesi olarak daha iyi bir takımla oynayacağız ama elimizden geleni yapacağız." sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

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