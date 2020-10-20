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aksam.com.tr
  • 20 Ekim 2020 Salı 22:33
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Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçlarında Juventus ve Club Brugge galip

Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçlarında Juventus ve Club Brugge galip

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu, F ve G gruplarında oynanan birer maçla başladı.

G Grubu maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e konuk olan İtalyan temsilcisi Juventus, Alvaro Morata'nın 46 ve 84. dakikalardaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, 19. dakikada sakatlanan Giorgio Chiellini'nin yerine oyuna girdi.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Andrea Pirlo, "Devler Ligi"ndeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

F Grubu'daki mücadelede ise Belçika'nın Club Brugge takımı, deplasmanda Rus ekibi Zenit St. Petersburg'u 2-1 mağlup etti.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Dennis ve 90+3. dakikada Charles De Ketelaere kaydederken, ev sahibi ekibin golünü Ethan Horvath 74. dakikada kendi kalesine attı.

LUCESCU TARİHE GEÇTİ

Dinamo Kiev'in 75 yaşındaki Rumen teknik direktörü Mircea Lucescu, turnuvanın en yaşlı teknik adamı olarak tarihe geçti.

Kariyerinde daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'ı da çalıştıran Lucescu, Bayern Münih'in başında 72 yaşında "Devler Ligi"nde mücadele eden Jupp Heynckes'i geride bıraktı.

PIRLO İLK MAÇINDA, İLK TEKNİK DİREKTÖRÜNE KARŞI

Juventus'un başında ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan teknik direktör Andrea Pirlo, Dinamo Kiev deplasmanında futbolculuk kariyerinin ilk teknik direktörü Mircea Lucescu'ya karşı puan mücadelesi verdi.

Lucescu, 1995 yılında İtalyan temsilcisi Brescia'yı çalıştırırken 16 yaşındaki Pirlo'ya Reggiana karşısında A takımda forma şansı tanımıştı.

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