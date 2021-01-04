Barcelona, Huesca'yı tek golle geçti

Barcelona'nın galibiyet golünü 26. dakikada Lionel Messi'nin asistinde Frenkie de Jong attı.
Ligin ilk iki haftasındaki maçları eksik olan Barcelona puanını 28'e çıkararak, 5'inciliğe yükseldi.
Lig sonuncusu Huesca ise 12 puanda kaldı.
LİDER ATLETİCO MADRİD
Diğer yandan deplasmanda Alaves'i 2-1 yenen Atletico Madrid, bir gün önce Real Madrid'e bıraktığı lig liderliğini geri aldı.
Şampiyonluk yarışında avantajlı konumunu sürdüren Atletico Madrid iki maç eksiğiyle 38 puanda bulunurken, en yakın takipçisi Real Madrid'in 36 puanı var.
Atletico Madrid'de 9 golü bulunan Luis Suarez, Iago Aspas (Celta Vigo) ve Gerard Moreno (Villarreal) ile gol krallığı yarışında ilk sırayı paylaşıyor.
Şimdiye kadar kalesinde sadece 6 gol gören Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak da La Liga'da en az gol yiyen kaleci olarak ilk sırada yer alıyor.
Son dakika haberi... TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcisi, ligde üst üste 6. galibiyetini alan Karadeniz temsilcisi, ligin ilk yarısını da 35 puanla lider tamamladı.
Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kazandıkları için mutlu olduklarını ve önemli bir virajı döndüklerini söyledi.
Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş, mücadelenin ilk yarısında Bernard Mensah ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Penaltıyı Kayserispor'un 2002 doğumlu kalecisi Doğan Alemdar kurtardı.
Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 deviren Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, 2021'e galibiyetle başlamanın çok güzel olduğunu söyledi.
Beşiktaş'ın emektar kaptanı Atiba Hutchinson, 2-0 kazandıkları Hes Kablo Kayserispor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.