Lionel Messi 500 dedi

La Liga'nın 17. haftasında Barcelona'nın deplasmanda Huesca'yı 1-0 yendiği karşılaşmada İspanyol ligindeki 500. maçına çıkan Messi, takımına 3 puanı kazandıran, Frenkie de Jong'un attığı golün asistini yaptı.
Messi, Barcelona kulübü formasıyla 505 maçla Xavi Hernandez'e ait olan La Liga'da en fazla karşılaşmada oynayan futbolcu rekoruna çok yaklaştı.
La Liga'da en fazla maç oynayan futbolcu rekoru ise Athletic Bilbao, Barcelona ve Valencia'da forma giyen eski kaleci Andoni Zubizarreta'ya (622 maç) ait.
Messi, 17 sezondur formasını giydiği Barcelona'nın lig maçlarında 451 gol ve 185 asist ile oynadı.
Barcelona, Arjantinli futbolcu ile 17 sezonda 10 kez lig şampiyonluğu kazandı.
Son dakika haberi... TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcisi, ligde üst üste 6. galibiyetini alan Karadeniz temsilcisi, ligin ilk yarısını da 35 puanla lider tamamladı.
Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kazandıkları için mutlu olduklarını ve önemli bir virajı döndüklerini söyledi.
Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş, mücadelenin ilk yarısında Bernard Mensah ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Penaltıyı Kayserispor'un 2002 doğumlu kalecisi Doğan Alemdar kurtardı.
Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 deviren Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, 2021'e galibiyetle başlamanın çok güzel olduğunu söyledi.
Beşiktaş'ın emektar kaptanı Atiba Hutchinson, 2-0 kazandıkları Hes Kablo Kayserispor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.