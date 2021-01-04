Premier Lig'de haftanın maçı Manchester City'nin

Ligin 17. haftasında, kadrodaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle zorlu bir dönemden geçen Manchester City, zirve mücadelesi veren takımlardan Chelsea'nin Stamford Bridge Stadı'nda konuğu oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester City, 18. dakikada Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, 21. dakikada Phil Foden ve 34. dakikada Kevin De Bruyne'ün golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Chelsea, 90+2. dakikada Callum Hudson-Odoi'nin ağları sarsmasıyla umutlanmasına rağmen başka gol üretemedi ve Manchester City, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Ligde iki maç eksiği bulunan Manchester City, bu skorun ardından 29 puanla 5'inci sıraya yükselirken, Chelsea ise 26 puanla 8. sıraya kadar geriledi.
Son dakika haberi... TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcisi, ligde üst üste 6. galibiyetini alan Karadeniz temsilcisi, ligin ilk yarısını da 35 puanla lider tamamladı.
Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kazandıkları için mutlu olduklarını ve önemli bir virajı döndüklerini söyledi.
Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş, mücadelenin ilk yarısında Bernard Mensah ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Penaltıyı Kayserispor'un 2002 doğumlu kalecisi Doğan Alemdar kurtardı.
Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 deviren Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, 2021'e galibiyetle başlamanın çok güzel olduğunu söyledi.
Beşiktaş'ın emektar kaptanı Atiba Hutchinson, 2-0 kazandıkları Hes Kablo Kayserispor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.