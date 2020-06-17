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aksam.com.tr
  • 17 Haziran 2020 Çarşamba 19:46
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Avrupa Ligi takvimi belli oldu! Başakşehir'in maçı ne zaman?

Avrupa Ligi takvimi belli oldu! Başakşehir'in maçı ne zaman"

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UEFA toplantısının ardından Avrupa Ligi maçlarının ne zaman oynanacağı açıklandı. Son 16 turunda yer alan temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacağı rövanş maçının tarihi de resmen belli oldu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve yardımcısı Giorgio Marchetti, video konferans yoluyla yapılan UEFA toplantısının ardından Avrupa Ligi kararını açıkladı.

BAŞAKŞEHİR'İN MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçlarının 5-6 Ağustos tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Buna göre temsilcimiz Başakşehir, ilk maçta 1-0 yendiği Kopenhag ile Danimarka'da 5-6 Ağustos tarihlerinde karşılaşacak.

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UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ ŞEHİRLERDE OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalleri, yarı finalleri ve finali, Almanya'daki 4 farklı şehirde (Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen) tarihleri arasında düzenlenecek.

Tüm maçlar, tek ayak üstünden gerçekleşecek. Son 16 turu 5-6 Ağustos, çeyrek finaller 10-11 Ağustos, yarı finaller de 16-17 Ağustos tarihlerinde oynanacak. UEFA Avrupa Ligi finali ise 21 Ağustos'ta Köln'de oynanacak.

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UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK?

23 Ağustos'ta oynanacak 2020 Şampiyonlar Ligi ve 21 Ağustos'taki UEFA Avrupa Ligi finalinin seyircili ya da seyircisiz oynanacağına dair karar 15 Temmuz'a kadar verilecek. (Hürriyet)

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Avrupa Ligi takvimi belli oldu! Başakşehir'in maçı ne zaman?
Avrupa Ligi takvimi belli oldu! Başakşehir'in maçı ne zaman?

Avrupa Ligi takvimi belli oldu! Başakşehir'in maçı ne zaman?

UEFA toplantısının ardından Avrupa Ligi maçlarının ne zaman oynanacağı açıklandı. Son 16 turunda yer alan temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacağı rövanş maçının tarihi de resmen belli oldu.

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