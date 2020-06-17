Avrupa Ligi takvimi belli oldu! Başakşehir'in maçı ne zaman?

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve yardımcısı Giorgio Marchetti, video konferans yoluyla yapılan UEFA toplantısının ardından Avrupa Ligi kararını açıkladı.
BAŞAKŞEHİR'İN MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçlarının 5-6 Ağustos tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Buna göre temsilcimiz Başakşehir, ilk maçta 1-0 yendiği Kopenhag ile Danimarka'da 5-6 Ağustos tarihlerinde karşılaşacak.
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ ŞEHİRLERDE OYNANACAK?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalleri, yarı finalleri ve finali, Almanya'daki 4 farklı şehirde (Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen) tarihleri arasında düzenlenecek.
Tüm maçlar, tek ayak üstünden gerçekleşecek. Son 16 turu 5-6 Ağustos, çeyrek finaller 10-11 Ağustos, yarı finaller de 16-17 Ağustos tarihlerinde oynanacak. UEFA Avrupa Ligi finali ise 21 Ağustos'ta Köln'de oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi tarihleri açıklandı Başakşehirin maçı ne zaman
UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK?
23 Ağustos'ta oynanacak 2020 Şampiyonlar Ligi ve 21 Ağustos'taki UEFA Avrupa Ligi finalinin seyircili ya da seyircisiz oynanacağına dair karar 15 Temmuz'a kadar verilecek. (Hürriyet)
Mauricio Isla ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mykola Morozyuk ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Ukrayna basınında yer alan habere göre, 32 yaşındaki sağ bek İstanbul'da kendisine ev bile tuttu. Haber detayında Morozyuk'un eşi Irina'nın, Rize'ye geldiği esnada “1-2 seneye İstanbul'da yer alan bir takıma gideceğiz” sözü de hatırlatıldı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
Beşiktaş'ta TAV Airport Antalyaspor maçında sakatlanan Domogaj Vida'nın yerine kimin oynayacağı belli oldu. Sergen Yalçın'ın, 19'luk stoper Erdoğan Kaya'ya forma vermesi bekleniyor.
UEFA toplantısının ardından Avrupa Ligi maçlarının ne zaman oynanacağı açıklandı. Son 16 turunda yer alan temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacağı rövanş maçının tarihi de resmen belli oldu.
Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, dün akşam oynanan Trabzonspor müsabakasında çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Ancak TFF'nin resmi sitesinde tecrübeli oyuncunun direkt kırmızı kartla cezalandırıldığı görülüyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı ile birlikte UEFA Yönetim Kurulu'nun kararlarını değerlendirdi.
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki kalan maçların 12-23 Ağustos tarihleri arasında Lizbon'da oynanmasına karar verdi.