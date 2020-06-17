UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'a verdi

SPOR GÜNDEMİ

Nihat Özdemir'den beklenen Fenerbahçe hamlesi geldi Nihat Özdemir'den beklenen Fenerbahçe hamlesi geldi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa etti.

Trabzonspor'da sakatlık depremi! G.Saray maçını kaçırabilir Trabzonspor'da sakatlık depremi! G.Saray maçını kaçırabilir Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek adını finale yazdıran Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Dev maçın 35. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Anthony Nwakaeme'den kötü haber geldi. Nijeryalı sol kanat oyuncusunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Emre'nin Cüneyt Çakır'a ne dediği ortaya çıktı Emre'nin Cüneyt Çakır'a ne dediği ortaya çıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor maçında yedek kulübesinde kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'nun hakem Cüneyt Çakır'a ne dediği ortaya çıktı.

Emre Belözoğlu için olay sözler: F.Bahçe'nin en nefret edilen kişisi Emre Belözoğlu için olay sözler: F.Bahçe'nin en nefret edilen kişisi Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenip adını finale yazdırdığı maçta Alexander Sörloth ile Emre Belözoğlu arasında yaşanan tartışma geceye damga vurmuştu. Norveçli golcü ülkesinin basınına yaptığı açıklamada “Konuşarak kavga çıkartmaya çalıştı. Beni biraz rahatsız etti. Ben de ondan susmasını istedim” ifadesini kullandı. Sörloth'un babası Goran ise Belözoğlu hakkında “Emre Belözoğlu, büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin en çok nefret edilen kişisi. Susmasını bilmiyor” dedi.

Anlaşma tamam! Süper Lig devine ilaç gibi transfer Anlaşma tamam! Süper Lig devine ilaç gibi transfer Loris Karius ile yollarını ayırdıktan sonra kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, Robin Olsen'in kiralanması konusunda Roma ile prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş, bu transfer için başkent ekibine ücret ödemeyecek. 1,5 milyon Euro'luk teklifi düşünmek için Kartal'dan süre isteyen Olsen, ‘evet' dediği takdirde imzalar atılacak.

Bu görüntüler TV'ye yansımadı! Ali Koç ve Volkan Demirel... Bu görüntüler TV'ye yansımadı! Ali Koç ve Volkan Demirel... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, dün akşamki Trabzonspor maçının devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırıp talimat vermesi dikkatlerden kaçmadı. Demirel bu talimatları telefonla kulübedeki teknik heyete iletti.