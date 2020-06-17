Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı ile birlikte UEFA Yönetim Kurulu'nun kararlarını değerlendirdi.

UEFA’nın kritik toplantısında Şampiyonlar Ligi kararları belli oldu. İstanbul’da oynanması planlanan final maçı Lizbon’a alınırken, UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi Finali’nin İstanbul’da oynanacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı ile birlikte UEFA Yönetim Kurulu'nun kararlarını değerlendirdi.

UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'a verdi

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"EN PRESTİJLİ SPOR ORGANİZASYONLARINI YAPTIK"

"Türkiye olarak sporun tüm branşlarında her türlü tesise ve imkana sahibiz. Bugüne kadar en prestijli spor organizasyonlarına en güzel şekilde ev sahipliği yaptık. Ülkemizin dört bir yanında çok ciddi spor tesislerine sahibiz."

"UEFA'NIN ALDIĞI KARAR BİZİ MEMNUN ETTİ"

"Mayıs ayında gerçekleşecek Şampiyonlar Ligi finali koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Bu finalin seyircisiz oynanmasına gönlümüz razı olmadı. UEFA'nın almış olduğu karar bizi memnun etmiştir. Ceferin ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonu gelecek sene en mükemmel şekilde organize edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

İşte TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları:

"UEFA'YA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"2005'te bu stadyumda rüya gibi bir finale ev sahipliği yaptık. 2021'de, inşallah seyircili olarak ev sahipliği yapacağız. Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Şampiyonlar Ligi tarihinin en özel anılarını barındırıyor. UEFA'ya 2020 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıp 2021 Şampiyonlar Ligi finalini bize verdiği için teşekkür ediyorum."

"UEFA TALEBİMİZİ OLUMLU KARŞILADI"

"UEFA'yla görüşerek, bu seneki haklarımızdan feragat edip, finali 2021'de seyircili oynanacak şekilde talepte bulunduk. Sayın Servet Yardımcı'nın çabalarıyla, UEFA da bu talebimizi olumlu karşıladı. Seyircili 2021 finalini oynatacağız."

"100 BİN TURİSTİN GELECEĞİ BİR FİNAL BİZİM İÇİN HARİKA"

"2021 yılında 100 bin turistin geldiği, ölçülemeyecek değerde tanıtım oluşturacak 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili bir şekilde İstanbul'da oynanacak olması bizim için harika"

Servet Yardımcı'nın açıklamaları şöyle:

"UEFA'NIN KARARI MÜJDELİ BİR KARARDIR"

"Finali seyircisiz oynama taraftarı değildik. Finali seyircili oynama isteğimizi, UEFA'ya ilettik. Ya bu sene seyircisiz, ya seneye seyircili ya da 2024'te seyircili şeklinde opsiyonlarımız vardı. İstanbul'da 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin oynatmayı başardık. Seyirci çok önemli Bu finali seyircisiz oynanmasına gönlümüz razı olmadı. Seyirci olmadan maç olmuyor. UEFA'nın kararı müjdeli bir karardır. Sevinçliyiz, mutluyuz"