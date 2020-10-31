Antalyaspor, Abdullah Avcı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

AKŞAM

Trabzonspor'un da istediği Abdullah Avcı, Antalyaspor'a 4 yıllık imza attı.

Yarın Antalya’ya gidecek olan Avcı ekibi konusunda da çalışmalara başladı. Beşiktaş, yeni bir takımla anlaşana dek Avcı’ya her ay 1 milyon TL ödemekle yükümlüydü. Bu sebeple, Avcı’nın transferi en çok Kara Kartal’ı sevindirdi.

