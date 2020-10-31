  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 31 Ekim 2020 Cumartesi 10:25
  • |
  • Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Eddie Newton ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Eddie Newton ile yollar ayrıldı

Paylaş

DHA

Hüseyin Çimşir'in istifasının ardından bordo-mavili kulübün başına geçen Eddie Newton'ın Trabzonspor macerası çok kısa sürdü. İngiliz teknik adamla Fırtına'nın yolları ayrıldı.

Ve Trabzonspor'da Eddie Newton macerası sona erdi. İngiliz teknik adamla bordo-mavililerin yolları ayrıldı.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Eddie Newton’un görevine son verme kararı aldı. 10.30’da planlanan antrenman 15.30’a ertelendiği öğrenildi.

Kasımpaşa maçında 3-1'lik galibiyetten 4-3'lük yenilgi alan ve ligin 7 haftası geride kalırken 5 puan toplayabilen Bordo-Mavili ekipte fatura Newton'a kesildi. 

GÜN İÇİNDE YENİ İSİM

Fenerbahçe yenilgisinden sonra arayışlara giren ve bazı teknik adamlarla görüşen Trabzonspor Yönetimi bir süre daha İngiliz hoca ile devam etme kararı almıştı. Son yenilginin ardından Eddie Newton ile yollar ayrıldı.

Teknik Direktör Newton'un oyuncularla vedalaştığı öğrenilirken Bordo Mavililerin gün içerisinde ayrılığı ve yeni antrenörü açıklaması bekleniyor.

Bordo Mavililerin listesinde Abdullah Avcı, Mustafa Reşit Akçay ve Şota gibi isimler bulunuyor.

Yıldız sporculardan İzmir depremi paylaşımları: 'Kalbimiz İzmir'le'

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

İzmir depremi: Spor dünyası tek yürek
İzmir depremi: Spor dünyası tek yürek

İzmir depremi: Spor dünyası tek yürek

Trabzonspor'da Eddie Newton ile yollar ayrıldı
Trabzonspor'da Eddie Newton ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Eddie Newton ile yollar ayrıldı

Abdullah Avcı 4 yıllık imzayı attı
Abdullah Avcı 4 yıllık imzayı attı

Abdullah Avcı 4 yıllık imzayı attı

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor eriyor! 7 gollü müthiş maç Kasımpaşa'nın
Trabzonspor eriyor! 7 gollü müthiş maç Kasımpaşa'nın

Trabzonspor eriyor! 7 gollü müthiş maç Kasımpaşa'nın

Süper Lig'in 7. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

'Bir çuval incir'
'Bir çuval incir'

'Bir çuval incir'

Yazarımız Gürkan Ata, Trabzonspor'un Kasımpaşa'ya evinde 4-3 mağlup olduğu maçı kaleme aldı.

Eddie Newton istifa edecek mi? Cevapladı
Eddie Newton istifa edecek mi? Cevapladı

Eddie Newton istifa edecek mi? Cevapladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

28 yaşındaki futbolcu enkaz altından kurtarıldı
28 yaşındaki futbolcu enkaz altından kurtarıldı

28 yaşındaki futbolcu enkaz altından kurtarıldı

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası İzmir'de yıkılan bir binada arama ve kurtarma çalışması devam ediyor. Depremin meydana gelmesinden 6 saat sonra Bornova'daki Doğanlar apartmanı enkazından 28 yaşındaki Malik Tahirler yaralı olarak kurtarıldı.

Karagümrük'ten Erzurumspor'a gol yağmuru!
Karagümrük'ten Erzurumspor'a gol yağmuru!

Karagümrük'ten Erzurumspor'a gol yağmuru!

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Büyükşehir Belediye Erzurum, Vefa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 5-1 kazandı.

İflas ettik!
İflas ettik!

İflas ettik!

Avrupa'daki temsilcilerimiz bu sezon 10 karşılaşmada tam 8 kez yenildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.