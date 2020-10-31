Trabzonspor'da Eddie Newton ile yollar ayrıldı

Ve Trabzonspor'da Eddie Newton macerası sona erdi. İngiliz teknik adamla bordo-mavililerin yolları ayrıldı.
Trabzonspor Yönetim Kurulu Eddie Newton’un görevine son verme kararı aldı. 10.30’da planlanan antrenman 15.30’a ertelendiği öğrenildi.
Kasımpaşa maçında 3-1'lik galibiyetten 4-3'lük yenilgi alan ve ligin 7 haftası geride kalırken 5 puan toplayabilen Bordo-Mavili ekipte fatura Newton'a kesildi.
GÜN İÇİNDE YENİ İSİM
Fenerbahçe yenilgisinden sonra arayışlara giren ve bazı teknik adamlarla görüşen Trabzonspor Yönetimi bir süre daha İngiliz hoca ile devam etme kararı almıştı. Son yenilginin ardından Eddie Newton ile yollar ayrıldı.
Teknik Direktör Newton'un oyuncularla vedalaştığı öğrenilirken Bordo Mavililerin gün içerisinde ayrılığı ve yeni antrenörü açıklaması bekleniyor.
Bordo Mavililerin listesinde Abdullah Avcı, Mustafa Reşit Akçay ve Şota gibi isimler bulunuyor.
Süper Lig'in 7. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.
Yazarımız Gürkan Ata, Trabzonspor'un Kasımpaşa'ya evinde 4-3 mağlup olduğu maçı kaleme aldı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
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